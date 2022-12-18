В Норвегии зафиксировали редкое розовое полярное сияние: невероятные фото
Источник:Space.com.
Такое явление наблюдают уже второй раз за последние два месяца. Редкое розовое полярное сияние разукрасило норвежское ночное небо.
Это явление наблюдалось 10 декабря. Фотограф и охотник за полярным сиянием Маркус Варик заметил редкое полярное сияние вблизи норвежского города Тромсе.
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Что предшествовало возникновению такого явления
Поселок расположен в 350 километрах к северу от Полярного круга. Морозная сельская местность вокруг Тромсе предлагает идеальные условия для наблюдения за полярным сиянием.
Полярное сияние возникает, когда энергичные частицы Солнца проникают в атмосферу Земли и взаимодействуют с магнитным полем планеты. Наиболее потрясающие проявления обычно происходят во время геомагнитных бурь.
Тогда огромные вспышки намагниченной плазмы поражают ионосферу планеты или верхние слои атмосферы. Но 10 декабря ничего подобного не происходило.
Варик и его группа были удивлены розовым сиянием, кое-где даже ставшим оранжевым, что, по словам фотографа, является очень необычным зрелищем.
Мы все были поражены, потеряли дар речи,
– сказал фотограф.
Варик, который больше десяти лет ведет путешествия с наблюдением за полярным сиянием, сказал, что никогда раньше не замечал таких интенсивных оранжевых оттенков, как смешивавшиеся с розовым в ту ночь.
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