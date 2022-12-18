Це явище спостерігали 10 грудня. Фотограф і мисливець за полярним сяйвом Маркус Варік помітив рідкісне полярне сяйво поблизу норвезького міста Тромсе.

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Що передувало виникненню такого явища

Містечко розташоване за 350 кілометрів на північ від Полярного кола. Морозна сільська місцевість навколо Тромсе пропонує ідеальні умови для спостереження за полярним сяйвом.

Рожеве полярне сяйво в Норвегії / Фото Маркус Варік

Полярне сяйво виникає, коли енергійні частинки від Сонця проникають в атмосферу Землі та взаємодіють з магнітним полем планети. Найбільш приголомшливі прояви зазвичай відбуваються під час геомагнітних бур.

Тоді величезні спалахи намагніченої плазми вражають іоносферу планети або верхні шари атмосфери. Але 10 грудня нічого подібного не відбувалося.

Варік і його група були здивовані рожевим сяйвом, яке подекуди навіть стало помаранчевим, що, за словами фотографа, є дуже незвичайним видовищем.

Ми всі були вражені, втратили дар мови,

– сказав фотограф.

Варік, який більше десяти років веде подорожі зі спостереженням за полярним сяйвом, сказав, що ніколи раніше не помічав таких інтенсивних помаранчевих відтінків, як ті, що змішувалися з рожевим тієї ночі.

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