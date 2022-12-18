Навіть зима вже втомилася від Росії й вирішила засипати її снігом. Лише за добу у Підмосков'ї випали 50% місячних опадів. Про це голосять росЗМІ, інформує 24 канал.

Зауважте Окупанти замість оленів: у Бєлгороді Дід Мороз приїхав вітати дітей на БТР

У Москві показник – дещо нижчий. Водночас місцевим жителям вже рекомендують не користуватися автомобілями та не виходити з дому без потреби. Громадський транспорт не може зрушитися з місця. Стоять у снігових заметах навіть швидкі.

Комунальники не можуть впоратися з "подарунком" зими. Місцеві аеропорти затримують та скасовують рейси. Росіяни замерзають та бідкаються про своє "горе" у соцмережах.

Окрім того, синоптики прогнозують, що це – далеко не кінець. У найближчі години заметіль лише посилиться.



В Росії розпочався сніговий апокаліпсис / Фото з соцмереж



Москву скувало снігом / Фото з соцмереж

Москву засипає снігом: дивіться відео

У Владивостоці пожежу гасили понад 14 годин