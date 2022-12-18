Навіть зима вже втомилася від Росії й вирішила засипати її снігом. Лише за добу у Підмосков'ї випали 50% місячних опадів. Про це голосять росЗМІ, інформує 24 канал.
Зауважте Окупанти замість оленів: у Бєлгороді Дід Мороз приїхав вітати дітей на БТР
У Москві показник – дещо нижчий. Водночас місцевим жителям вже рекомендують не користуватися автомобілями та не виходити з дому без потреби. Громадський транспорт не може зрушитися з місця. Стоять у снігових заметах навіть швидкі.
Комунальники не можуть впоратися з "подарунком" зими. Місцеві аеропорти затримують та скасовують рейси. Росіяни замерзають та бідкаються про своє "горе" у соцмережах.
Окрім того, синоптики прогнозують, що це – далеко не кінець. У найближчі години заметіль лише посилиться.
В Росії розпочався сніговий апокаліпсис / Фото з соцмереж
Москву скувало снігом / Фото з соцмереж
Москву засипає снігом: дивіться відео
У Владивостоці пожежу гасили понад 14 годин
- Перед заметіллю Росію щедро зігріли пожежі. Вогонь на кондитерському складі "Яшкіно" гасили понад 14 годин. Полум'я охопило 2 тисяч квадратних метрів.
- На складаі зберігали новорічні набори цукерок, тістечка, шоколад, печиво, торти та інші смаколики, яких росіяни не заслужили.