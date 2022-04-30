В Чугуеве ликвидировали масштабный пожар, вызванный вражескими обстрелами

Российские оккупанты продолжают обстреливать Чугуев Харьковской области. В результате одной из вражеских атак вспыхнул масштабный пожар, который спасателям удалось ликвидировать.

Как отмечают в ГСЧС, 29 апреля в 15.20 они получили сообщение о пожаре. Он возник после того, как ракета российских захватчиков попала в ангары, хозяйственные постройки и гаражи.

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Масштабный пожар удалось потушить под вечер

Спасатели подчеркнули, что пожар был масштабным. Его площадь составила около 3000 квадратных метров. Для того, чтобы обуздать пламя, приехали 10 пожарных машин и 50 сотрудников ГСЧС.

Локализовать пожар спасателям удалось ближе к вечеру в 17:05. А вот полностью обуздать огонь, разгоревшийся в результате попадания вражеской ракеты – в 20:20.



В Чугуеве ликвидировали пожар, возникший в результате вражеского удара / Фото ГСЧС



В Чугуеве ликвидировали пожар, возникший в результате вражеского удара / Фото ГСЧС



В Чугуеве ликвидировали пожар, возникший в результате вражеского удара / Фото ГСЧС



В Чугуеве ликвидировали пожар, возникший в результате вражеского удара / Фото ГСЧС

Россияне продолжают обстреливать Харьковщину

Так, 27 апреля они атаковали тот же Чугуев. В результате вражеских обстрелов пострадали двое местных жителей.

На следующий день, 28 апреля, в 10:00 российские оккупанты открыли огонь по поселку Покотиловка. Известно как о раненых, так и погибших от вражеской атаки. Разрушить врагу удалось несколько десятков жилых домов, а также местную школу.

В тот же день в Харьковской ОВА отметили, что область обстреливали целый день. Оккупанты били по ней из артиллерии.

Позже стало известно, что 28 апреля кафиры 16 раз атаковали сам Харьков. Причем, дважды из РСЗО "Град" и "Смерч".

Этой ночью в Харькове тоже было неспокойно. По состоянию на 01:45 в городе раздавались взрывы. Поэтому жителей призывали оставаться в укрытиях, чтобы не подвергать себя опасности.

Обращение мэра Харькова за 29 апреля: смотрите видео