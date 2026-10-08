Еврокомиссия в третий раз за неделю требует от России предоставить данные о вспышке чумы в Сибири

Европейская комиссия уже в третий раз за текущую неделю публично призвала власти России немедленно предоставить исчерпывающую информацию о вспышке чумы в Сибири. Из-за отсутствия официальных данных из Москвы международные специалисты не могут оценить реальный масштаб эпидемиологической угрозы и потенциальные риски для других стран.

Как сообщает издание "Европейская правда", об очередном официальном запросе брюссельского ведомства объявила пресс-секретарь Еврокомиссии Ева Грнчржова во время пресс-конференции в Брюсселе.

Что говорят в Еврокомиссии о чуме?

По ее словам, эксперты Еврокомиссии провели экстренную встречу с представителями государств-членов в рамках Комитета по вопросам безопасности здоровья при участии Всемирной организации здравоохранения. Специалисты ВОЗ подтвердили, что также безуспешно пытаются получить официальные разъяснения от российской стороны.

Это означает, что у нас нет необходимой информации и нет достаточной информации, чтобы оценить эпидемиологическую ситуацию, оценить риск для других стран и, при необходимости, принять соответствующие меры,

– подчеркнула пресс-секретарь Еврокомиссии.

Она отметила, что дипломатический канал связи задействован непосредственно через делегацию ЕС в Москве, которая поддерживает контакт с местным российским офисом ВОЗ. Поскольку Россия является членом европейского регионального отделения ВОЗ, она обязана своевременно предоставлять точные данные о ситуации, которая может иметь трансграничные последствия.

Напомним, поводом для беспокойства международного сообщества стала внезапная смерть 28-летней сотрудницы Иркутского научно-исследовательского института противочумных заболеваний Сибири и Дальнего Востока Дарьи Шипиловой. В конце сентября женщина скончалась в больнице через два дня после появления тяжелых симптомов, после чего под медицинское наблюдение и в изоляцию были помещены около 200 человек.

Официальные органы здравоохранения России отрицают факт утечки возбудителя опасной инфекции и утверждают, что причиной смерти стала пневмония неизвестной этиологии. В то же время госсекретарь США Марко Рубио и генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус ранее также призвали Москву к полной прозрачности и раскрытию эпидемиологических данных.

Как уже сообщалось на нашем сайте, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что у Москвы есть долгая история сокрытия катастроф, а секретность вокруг опасных патогенов представляет прямую угрозу для всего мира.