Як повідомляє видання "Європейська правда", про черговий офіційний запит брюссельського відомства оголосила речниця Єврокомісії Ева Грнчржова під час пресконференції в Брюсселі.

Що кажуть у Єврокомісії про чуму?

За її словами, експерти Єврокомісії провели термінову зустріч із представниками держав-членів у межах Комітету з питань безпеки здоров'я за участі Всесвітньої організації охорони здоров'я. Фахівці ВООЗ підтвердили, що також безуспішно намагаються отримати офіційні роз’яснення від російської сторони.

Це означає, що ми не маємо необхідної інформації і не маємо достатньо інформації, щоб оцінити епідеміологічну ситуацію, оцінити ризик для інших країн і, за необхідності, вжити відповідних заходів,

– наголосила речниця Єврокомісії.

Вона зазначила, що дипломатичний канал зв'язку задіяно безпосередньо через делегацію ЄС у Москві, яка контактує з місцевим російським офісом ВООЗ. Оскільки Росія є членом європейського регіонального підрозділу ВООЗ, вона зобов'язана своєчасно ділитися точними даними про ситуацію, яка може мати транскордонні наслідки.

Нагадаємо, приводом для занепокоєння міжнародної спільноти стала раптова смерть 28-річної працівниці Іркутського науково-дослідного інституту протичумних захворювань Сибіру та Далекого Сходу Дар'ї Шипілової. Наприкінці вересня жінка померла в лікарні через два дні після появи важких симптомів, після чого під медичне спостереження та ізоляцію помістили близько 200 осіб.

Офіційні органи охорони здоров'я Росії заперечують факт витоку збудника небезпечної інфекції та стверджують, що причиною смерті стала пневмонія невідомої етіології. Водночас держсекретар США Марко Рубіо та генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус раніше також закликали Москву до повної прозорості та розкриття епідеміологічних даних.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підкреслив, що Москва має тривалу історію приховування катастроф, а секретність довкола небезпечних патогенів є прямою загрозою для всього світу.