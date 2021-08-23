Чувствую себя в Украине, как дома, – Науседа во время саммита Крымской платформы

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в Украине чувствует себя как дома. В то же время граждан нашего государства он считает своими ближайшими друзьями.

Об этом глава прибалтийской страны сообщил во время первого саммита Крымской платформы, который состоялся в Киеве 23 августа.

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Я с удовольствием приветствую всех на первом саммите Крымской платформы. Я чувствую себя здесь (в Украине – 24 канал) как дома, здесь я среди моих самых близких друзей – украинцев,

– сказал политик.

Гитанас Науседа отметил: "Приятно знать, что мы готовы решать ту тотальную несправедливость, вызванную оккупацией Крыма. Для каждого литовца понятно, что Крым – это неотъемлемая часть независимой Украины".

Необходимо ужесточать санкции

Президент Литвы подчеркнул, что чрезвычайно важно держать вопрос Крыма среди перечня главных вопросов международной повестки дня.

Мы объединены представлением о том, что права крымчан должны быть восстановлены в соответствии с международным правом. Мы все остаемся преданными сторонниками украинской территориальной целостности и суверенитета,

– заметил он.

По словам президента, также необходимо продолжать работать над ужесточением санкций до тех пор, пока Украина не восстановит свой суверенитет на территории Крыма.

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