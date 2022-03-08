Чужой техникой в городе не пахнет: Ким призвал без команды не жечь шины в Николаеве
Источник:телеграм-канал Виталия Кима
Украинский предприниматель и политик Виталий Ким обратился к жителям города Николаев с важной просьбой. Просит не жечь шины без его команды.
По его словам, николаевцы невероятные – за несколько часов оснастили все перекрестки города шинами.
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Впрочем, он призывал ничего не жечь без его команды. Дело в том, что сейчас в городе никого нет, перемещается только украинская техника. Действия городских властей – это меры предосторожности.
Также Виталий Ким подчеркнул, если нужно будет жечь шины, то он сообщит подробности – откуда и что делать.
Кроме того, он заявил, что оккупант подходит к городу, и имеет задачу закрепиться на окраинах.
Но о них знаем все и все об их планах, и все их настроения. В общем, russians go home,
– подытожил Ким.
Смотрите просьбу Виталия Кима:
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