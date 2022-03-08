За його словами, миколаївці неймовірні – за декілька годин оснастили усі перехрестя міста шинами.

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Втім, він закликав нічого не палити без його команди. Річ у тім, що зараз у місті нікого немає, переміщується лише українська техніка. Дії міської влади – це запобіжні заходи.

Також Віталій Кіма підкреслив, якщо потрібно буде палити шини, то він повідомить подробиці – звідки й що робити.

Крім того, він заявив, що окупант підходить до міста, й має завдання закріпитися на околицях.

Але про них знаємо все й все про їхні плани, і всі їхні настрої. Загалом, russians go home,

– підсумував Кіма.

Дивіться прохання Віталія Кіма:

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