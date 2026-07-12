Как сообщает The Wall Street Journal, после гибели Евгения Пригожина контроль над африканскими активами группировки "Вагнер" в Центральноафриканской Республике перешел к его сыну Павлу.

Что известно о "кокаине для бедных" в ЦАР?

В 2023 году большинство операций "Вагнера" перешло под контроль российских государственных структур. В то же время около 500 наемников остались в верховьях реки Убанги, где сохранили собственные источники доходов.

Одним из них стала контрабанда трамадола в соседние страны. Доходы от незаконной продажи препарата позволили наемникам расширить другие криминальные направления, в частности нелегальную торговлю золотом и древесиной.

Как только человек становится физически или психологически зависимым от трамадола, он уже не может нормально функционировать без него,

– пояснил эксперт по наркологии Мэтью Паркер.

Большую часть нелегального трамадола производят в Индии. Оттуда его официально экспортируют в Демократическую Республику Конго как стандартный медицинский препарат в дозировке 50 миллиграммов. На самом же деле в партиях скрывают таблетки с концентрацией действующего вещества от 200 миллиграммов и более.

Далее препарат попадает в приграничный город Зонго, откуда контрабандисты переправляют его на лодках через реку Убанги в Центральноафриканскую Республику.

Эта схема приносит значительную прибыль. Партия трамадола, которая стоит примерно 7 тысяч долларов, после доставки в ЦАР продается уже за 21 тысячу долларов. В то же время контрабандисты вынуждены отдавать около 4 тысяч долларов в виде взяток боевикам "Вагнера" и подконтрольным им пограничникам.

По данным журналистов, полученные средства используются для закупки оружия в обход международного эмбарго ООН.

Трамадол применяют не только как товар для продажи. Его активно используют на золотых приисках, где шахтеров заставляют принимать препарат, чтобы они могли работать много часов без отдыха.

Кроме того, перед боевыми операциями большие дозы трамадола получают сами наемники.

Страх исчезает, а возбуждение нарастает, когда бойцы впадают в фармакологический транс,

– отметила исследовательница аналитического центра GI-TOC Наталья Духан.

По данным Уппсальского университета, массовое распространение высокодозированного трамадола среди вооруженных группировок сопровождалось почти 20-процентным ростом числа погибших в боях за контроль над районами добычи полезных ископаемых. Только за последний год в этих конфликтах погибли около 500 человек.

Кто помогает "вагнеровцам" контролировать страну?

Согласно отчету GI-TOC за июнь 2026 года, структуры "Вагнера" глубоко интегрировались в государственный аппарат Центральноафриканской Республики. Наемники фактически контролируют часть таможенной системы, отдельные министерства и силовые структуры, создав модель так называемого "криминализированного управления" при поддержке президента Фостена-Арканжа Туадеры.

Бывший участник группировки рассказал журналистам, что боевики поставляют трамадол подразделениям президентской гвардии и приближенным к власти парамилитарным формированиям. Среди них – группировка Black Russians, сформированная из бывших бойцов "Анти-балака", и молодежное ополчение Sharks, которое патрулирует улицы столицы Банги и жестоко подавляет деятельность оппозиции.

Помимо продажи таблеток, "вагнеровцы" наладили производство алкогольного суррогата. На окраинах Банги они открыли подпольную пивоварню, где выпускают напиток Africa Ti L'Or ("Африка – это золото" на языке санго).

По данным местных журналистов и международных экспертов, это не обычное пиво, а смесь дешевой водки, грязной воды и трамадола, которая быстро вызывает зависимость. Производством руководит один из руководителей "Вагнера" в стране Дмитрий Ситый.

Впрочем, наркоторговля – лишь часть финансовой системы группировки. Основным источником доходов остается добыча природных ресурсов.

Крупнейший золотой рудник страны Ндассима, расположенный недалеко от города Иппи, в 2026 году полностью перешел под контроль компании Midas Ressources, которую связывают с "Вагнером".

Спутниковые снимки компании Satellogic зафиксировали расширение производственной инфраструктуры, в частности новые резервуары для химических отходов и запуск второй механизированной линии по переработке руды.

Эта закрытая для правительственных инспекторов территория, по оценкам журналистов, приносит наемникам около 5 тонн золота в год, что эквивалентно примерно 290–500 миллионам долларов.

Для поддержания собственной логистики и обхода санкций группировка также создала неофициальную авиакомпанию Air Wagner. Используя военные вертолеты, предоставляемые государством ЦАР, боевики перевозят гражданских пассажиров в отдаленные регионы, в частности в Земио и Сам-Уанджи. Билеты стоят от 170 до 230 долларов, а полученная прибыль пополняет бюджет группировки.

В то же время, по данным The Wall Street Journal, группировка Павла Пригожина в ЦАР в значительной степени сохраняет автономность от Кремля. В отличие от подразделений так называемого "Африканского корпуса" Минобороны России, действующих в Мали, Буркина-Фасо и Нигере, сеть "Вагнера" остается тесно интегрированной в местные бизнес-схемы, что затрудняет попытки Москвы установить над ней полный контроль.

Как "Вагнер" повлиял на ситуацию на континенте сейчас?

Длительная изолированность Центральноафриканской Республики способствовала тому, что эскалация насилия и расширение криминальной сети "Вагнера" годами оставались вне поля зрения международного сообщества.

В то же время Россия систематически усиливала свое влияние на африканском континенте, используя финансовую поддержку, поставки оружия, военных инструкторов и наемников.

Сейчас Кремль усиливает свое гибридное влияние с помощью так называемых "российских домов", которые провоцируют конфликты в африканских странах. Эту подрывную работу ведут российские спецслужбы, в частности ГРУ (Генеральное управление разведки) и СВР (Служба внешней разведки).

Помимо деятельности в Африке, российские боевики также охраняли танкеры так называемого "теневого флота", а часть из них участвовала в войне против Украины, после чего была переброшена в африканские страны для развития новых криминальных схем.