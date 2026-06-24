Об этом рассказал пресс-секретарь ГУР Андрей Черняк в интервью Kyiv Post.

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Где сейчас ЧВК "Вагнера"?

Представитель ГУР рассказал, что Африка остается важной ареной для геополитических планов Москвы. Ранее для этого действовала ЧВК "Вагнера", которая, несмотря на название, выполняла все поставленные Кремлем задачи.

Черняк считает, что пока рано говорить о том, что Россия теряет свои позиции на континенте. Остатки "Вагнера" были реорганизованы в "Африканский корпус" после неудачного мятежа Евгения Пригожина летом 2023 года.

По сути, это та самая "частная военная компания", только обезличенная. И это, кажется, негативно сказывается на его боевой эффективности, поскольку мы все видели, как повстанцы в Мали неоднократно наносили серьёзные потери российским наёмникам из этого корпуса,

– рассказал Андрей Черняк.

В настоящее время "Африканский корпус" насчитывает 8–10 тысяч боевиков. Их задача — поддержка военных хунт и разношёрстных вооружённых группировок по всему континенту, особенно в Мали, Нигере и Буркина-Фасо.

Также Россия усиливает своё гибридное влияние с помощью так называемых "русских домов", которые провоцируют конфликты в африканских странах. Эту подрывную работу выполняют российские спецслужбы, в частности ГРУ (Генеральное управление разведки) и СВР (Служба внешней разведки).

Задачи Кремля в Африке

Представитель ГУР называет 4 основные цели, которые Россия преследует в Африке.

Иллюзия геополитического влияния.

России нужны 50 голосов государств-членов Генеральной Ассамблеи ООН. Москва рассчитывает на существование "оппозиционного блока" на международной арене для продвижения нарратива так называемого "многополярного мира". Кроме того, это должно создать иллюзию, что Россия остается влиятельной глобальной державой.

Полезные ископаемые.

Москва хочет присвоить природные богатства континента: золото, алмазы, уран и нефть. Однако, когда россияне получают доступ к африканским месторождениям, они ведут себя как колониальные эксплуататоры в худшем смысле этого слова. Это регулярно приводит к экологическим катастрофам.

Контрабанда.

Кремль использует Африку для обхода санкций. Таким образом они рассчитывают поддерживать свою экономику и получать технологии для производства оружия.

Дешевая рабочая сила.

Россия рассматривает Африку как источник самых дешевых наемников для своей агрессивной войны против Украины. Часто Кремль обманом заманивает людей на фронт, обещая работу. ГУР сообщает, что неоднократно фиксировал случаи гибели африканских граждан на поле боя.

Как Москва усиливает своё влияние на континенте?

На сегодняшний день Африка стала огромным полигоном для использования Россией когнитивного оружия. Быстрое развитие коммуникаций, низкий уровень медиаграмотности и расширение доступа к интернету и телевидению по всему континенту позволяют россиянам массово распространять дезинформацию среди населения, в том числе контент, созданный с помощью искусственного интеллекта.

Количество российских ИПСО в Африке значительно возросло. Российские спецслужбы управляют потоком фейковых новостей, охватывающим миллионы людей как минимум в 22 странах, с целью:

провоцировать насилие;

поддерживать и легитимизировать военные перевороты;

запугивать представителей гражданского общества, которые сопротивляются российскому вмешательству.

В процессе расширения влияния Кремля в Африке ключевую роль играют российские спецслужбы, действующие под прикрытием российских посольств и дипломатических миссий, а также организаций, находящихся под их контролем, и "Африканского корпуса".