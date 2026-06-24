Про це розповідає прессекретар ГУР Андрій Черняк в інтерв'ю Kyiv Post.

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Де зараз ПВК Вагнера?

Представник ГУР розповів, що Африка лишається важливою ареною для геополітичних планів Москви. Раніше для цього діяла ПВК Вагнера, яка незважаючи на назву, виконувала усі поставлені Кремлем задачі.

Черняк вважає, що рано говорити про те, що Росія втрачає свої позиції на континенті. Залишки "Вагнера" були реорганізовані в "Африканський корпус" після невдалого заколоту Євгенія Пригожина влітку 2023 року.

По суті, це та сама "приватна військова компанія", тільки знеособлена. І це, здається, негативно впливає на його бойову ефективність, оскільки ми всі бачили, як повстанці в Малі неодноразово завдавали серйозних втрат російським найманцям з цього корпусу,

– розповів Андрій Черняк.

Наразі "Африканський корпус" складається з 8 – 10 тисяч бойовиків. Їхнім завданням є підтримка військових хунт та різношерстних збройних угруповань по всьому континенту, особливо в Малі, Нігері та Буркіна-Фасо.

Також Росія збільшує свій гібридний вплив за допомогою так званих "російських будинків", які провокують конфлікти в африканських країнах. Цю підривну роботу виконують російські спецслужби, зокрема ГРУ (Генеральне управління розвідки) та СЗР (Служба зовнішньої розвідки).

Завдання Кремля в Африці

Представник ГУР називає 4 основних цілі, які Росія виконує в Африці.

Ілюзія геополітичного впливу.

Росії потрібні 50 голосів держав-членів Генасамблеї ООН. Москва розраховує на існування "опозиційного блоку" на міжнародній арені для просування наративу так званого "багатополярного світу". Також це має створити ілюзію, що Росія залишається впливовою глобальною державою.

Корисні копалини.

Москва хоче присвоїти природні багатства континенту: золото, алмази, уран та нафту. Однак, коли росіяни отримують доступ до африканських родовищ, вони поводяться як колоніальні експлуататори в найгіршому значенні цього слова. Це регулярно спричиняє екологічні катастрофи.

Контрабанда.

Кремль використовує Африку для шляхів обходу санкцій. Таким чином вони розраховують утримувати свою економіку та отримувати технології для виготовлення зброї.

Дешевий людський ресурс.

Росія розглядає Африку як джерело найдешевших найманців для своєї агресивної війни проти України. Часто Кремль обманом заманює людей на фронт, обіцяючи роботу. ГУР повідомляє, що неодноразово фіксував випадки смертей африканських громадян на полі бою.

Як Москва просуває свій вплив на континенті?

На сьогодні Африка стала величезним полігоном для використання Росією когнітивної зброї. Швидкий розвиток комунікацій, низький рівень медіаграмотності та розширення доступу до інтернету та телебачення по всьому континенту дозволяють росіянам масово поширювати дезінформацію серед населення, включно з контентом, створеним за допомогою штучного інтелекту.

Кількість російських ІПСО в Африці значно зросла. Російські спецслужби керують стрічкою фейкових новин, яка охоплює мільйони людей щонайменше у 22 країнах, щоб:

провокувати насильство;

підтримувати та легітимізувати військові перевороти;

залякувати представників громадянського суспільства, які чинять супротив російському втручанню.

У процесі розширення впливу Кремля в Африці ключову роль відіграють російські спецслужби, які діють під прикриттям російських посольств та дипломатичних місій, а також організацій, що перебувають під їхнім контролем та "Африканський корпус".