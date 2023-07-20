О них 24 Каналу рассказала российская оппозиционная журналистка и основательница движения "Русь сидящая" Ольга Романова. Она допустила зачем непосредственно Лукашенко вагнеровцы в Беларуси.

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Три направления "Вагнера"

Романова предполагает, что Пригожин может рассматривать три направления для своего предполагаемого последующего похода. Первый – Минск, второй – Москва, третий – Киев. Она отметила последовательность, мол, украинская столица не на первом и даже не на втором месте.

"Пригожин кто угодно – циник, преступник. Он может критиковать российскую армию, Шойгу и Герасимова и демонстрировать то, что якобы они не смогли, имея в виду Киев. Но вспомним жертвы под Бахмутом – минимум 22 тысячи только вагнеровцев. Он знает, что украинская армия до войны была боеспособна. А теперь со знаниями о вагнеровцах в Беларуси более готова", – объяснила оппозиционерка.

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Поэтому она больше подчеркивает варианты с Минском и Москвой. И предполагает, что вагнеровцы для Лукашенко – предмет его вынужденных договоренностей с Путиным. Для российского диктатора это может быть какой-нибудь большой игрой.

"Для него это игра, как китайская. Только в отличие от нее мы очень скоро увидим результаты. Поймем, куда двигаются вагнеровцы, которые вчера покинули свою базу в Молькино и направились в Анапу. Возможно, они там концентрируются и куда-то готовятся идти", – предположила Романова.

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