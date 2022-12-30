Это признак распада вертикали власти, – военный обозреватель рассказал о конфликтах в России

Функционирование в России различных так называемых частных военных кампаний типа ЧВК Вагнера или "Патриот", которые еще и конкурируют между собой, является свидетельством распада вертикали власти. Оккупанты погружают свою страну на еще большее дно.

Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Пока известно о конфликте между министром обороны России Сергеем Шойгу, которого связывают с ЧВК "Патриот" и "поваром" Путина Евгением Пригожином, который занимается ЧВК Вагнера.

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В России есть признаки распада вертикали власти

Как подчеркнул Попович, монополия на насилие должна принадлежать самому государству. Все силовые структуры обязаны быть подчинены конкретно стране.

В России уже функционируют различные сомнительные структуры типа ЧВК Вагнера, которые уничтожают властную вертикаль. Хотя интересно, что по местному законодательству деятельность частных военных компаний незаконна.

Это незаконная деятельность, но она есть. В частности, ЧВК Вагнера претендует на замещение функции вооруженных сил России. Они заявляют, что воюют лучше, вступают в споры по поводу боеприпасов, размещают бранные ролики в сторону командования армии. Вертикаль, предусматривающая монополию государства на насилие, распадается,

– считает Попович.

По его мнению, появление таких ЧВК и их влияние свидетельствует о начавшемся распаде вертикали власти в России. Он может длиться долго, но однозначно приведет к катастрофическим последствиям для россиян.

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