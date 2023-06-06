Такое мнение озвучил военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. По его словам, Пригожин мог поставить ультиматум военному руководству России о выходе вагнеровцев из Бахмута.

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"Видимо, выход вагнеровцев осуществлялся под давлением Пригожина в ультимативной форме. Возможно, он ставил ультиматум местному командованию, а, возможно, самому Герасимову: "Я завтра снимаю своих бойцов. Если вы не примете эти позиции, то завтра их займут ВСУ", – предположил он.

Минобороны России "приготовило для "Вагнера" сюрприз"

Жданов отметил, что Пригожин массово набирал зеков и отправлял их в бой. В Бахмуте насчитывалось примерно 30 тысяч вагнеровцев. На первую линию отправляли бывших узников, а сзади стояли боевики с опытом. ВСУ разгромили ЧВК "Вагнера", сейчас их чуть больше 5 тысяч.

Как говорит наша разведка, присутствие вагнеровцев еще есть. Минобороны России подготовило "сюрприз". Они заминировали пути выхода вагнеровцев из Бахмута – дороги между позициями и их базовым лагерем под Бахмутом. Пригожин отправил саперов, на которых устроили засаду,

– сказал военный эксперт.

Он подчеркнул, что произошло настоящее контактное сражение, в результате которого победили вагнеровцы. Наемники Пригожина взяли в плен подполковника Романа Венивитина.

Жданов о конфликте "Вагнера" и регулярной армии России: смотрите видео

Истерика Пригожина из-за продвижения ВСУ

Пригожин скулил, что Берховка, что севернее Бахмута, контролируется ВСУ. Он в очередной раз начал ругаться на военное руководство России. Глава вагнеровцев пригласил руководителей минобороны Сергея Шойгу и генштаба Валерия Герасимова приехать и "поднять фронт". Пригожин добавил: "Если не сможете, то умрете героями".

Олег Жданов убежден: это свидетельствует о том, что ВСУ к северу от Бахмута успешно ведут контрнаступательные действия и продолжают продвигаться вглубь обороны российских оккупантов.

Думаю, не за горами время, когда Бахмут окажется в окружении. Снова российской армии придется принимать решение: либо совершать "жест доброй воли", либо погибнуть под нашим огневым влиянием, либо сдаться в плен,

– отметил он.

Вагнеровцы взяли в плен российского комбата