Это будет продолжаться годами после войны: почему вагнеровцы взяли в плен российского подполковника
Террористы из так называемой "частной военной компании "Вагнера" захватили в плен подполковника Романа Веневитина. Такие конфликты между кадровой российской армией и вагнеровцами будут продолжаться годами.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, вероятнее всего, аналогичные конфликты между вагнеровцами и российской армией часто встречаются на фронте. Но это не всегда всплывает в информационном пространстве.
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Российская армия ненавидит вагнеровцев
Как отметил Свитан, очевидно, что российские военные часто не понимают, почему определенное количество военной техники, значительная часть снарядов должна отходить в ЧВК "Вагнер". Возможно, там тоже есть разница в зарплате. Это вызывает зависть и ненависть.
Также сами вагнеровцы создают проблемы для оккупантов. Они буквально уничтожили Бахмут, а теперь предлагают российской армии там обороняться.
Группировка Пригожина затянула российскою армию в Бахмут. Сначала вагнеровцы уничтожили его, а затем забросили туда российскую армию и ушли. Бахмут не имеет стратегического значения для них. А сейчас вообще стал опасен, потому что украинские военные находятся на высотах,
– заметил Свитан.
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По мнению Свитана, такие конфликты между российскими кадровыми военными и вагнеровцами еще долго будут продолжаться "на болотах". Каждый будет вспоминать, кто что кому плохого сделал.
Конфликтов таковых будет еще много. Будут по России кататься еще лет десять и бегать друг за другом, вспоминая, кто кого подставил. Сколько у кого погибло людей. И кто что вообще потерял,
– заметил Свитан.
Вагнеровцы захватили российского подполковника: коротко
- Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин долго кидается на российское министерство обороны. 4 июня эта история продолжилась.
- Пригожин сообщил, что российские военные заминировали дороги, по которым вагнеровцы должны были отходить. Они попробовали разминировать путь, но по ним открыли огонь.
- Потом они захватили в плен подполковника российской армии Романа Веневитина, который командует 72-й мотострелковой бригадой. Он оправдывался, что обстрелял вагнеровцев из-за личной неприязни.