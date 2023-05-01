Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. В последнее время Пригожин то снова жалуется на нехватку боеприпасов, то вообще говорит, что "Вагнер" может перестать существовать.

К теме "Брал" Бахмут чуть ли не каждый день, а теперь сыплет слезливыми заявлениями: Пригожин в отчаянии из-за потерь НДС

По словам Жданова, когда Пригожин окончательно надоест командованию минобороны, тогда за него могут взяться серьезно.

Пригожин договорится. Он наверняка забыл, что в составе российского минобороны есть Главное разведывательное управление (ГРУ), сейчас его называют просто Главным управлением. Основная задача их – ведение разведывательно-диверсионной работы. Когда Пригожин надоест генералам, то, поверьте, найдется какая-нибудь диверсионная группа, которая разберется с ним,

– отметил Жданов.

Какое будущее может быть у Пригожина в России – Жданов: смотрите видео

В России растет количество так называемых ЧВК

Как отметил Жданов, рост числа так называемых частных военных компаний является опасным явлением для России. В будущем они вполне могут организовать переворот, если бизнесмены договорятся с силовиками.

Я когда-то рассказывал, что и структуры Кадырова, и Пригожина могут претендовать на силовые структуры. Они могут повлиять на устранение и приведение к власти некоторых людей. Если бизнесмены договорятся с силовиками, то переворот произойдет быстро и в кратчайшие сроки,

– считает Жданов.

Последние заявления Пригожина: кратко