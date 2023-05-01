Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. В последнее время Пригожин то снова жалуется на нехватку боеприпасов, то вообще говорит, что "Вагнер" может перестать существовать.
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По словам Жданова, когда Пригожин окончательно надоест командованию минобороны, тогда за него могут взяться серьезно.
Пригожин договорится. Он наверняка забыл, что в составе российского минобороны есть Главное разведывательное управление (ГРУ), сейчас его называют просто Главным управлением. Основная задача их – ведение разведывательно-диверсионной работы. Когда Пригожин надоест генералам, то, поверьте, найдется какая-нибудь диверсионная группа, которая разберется с ним,
– отметил Жданов.
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В России растет количество так называемых ЧВК
Как отметил Жданов, рост числа так называемых частных военных компаний является опасным явлением для России. В будущем они вполне могут организовать переворот, если бизнесмены договорятся с силовиками.
Я когда-то рассказывал, что и структуры Кадырова, и Пригожина могут претендовать на силовые структуры. Они могут повлиять на устранение и приведение к власти некоторых людей. Если бизнесмены договорятся с силовиками, то переворот произойдет быстро и в кратчайшие сроки,
– считает Жданов.
Последние заявления Пригожина: кратко
- Евгений Пригожин любит привлекать к себе внимание и кидаться разными заявлениями. Недавно он выдвинул ультиматум российскому военному командованию – если не получится решить вопрос с поставкой боеприпасов, то вагнеровцы могут покинуть Бахмут.
- Раньше Пригожин говорил, что России следовало бы свернуть так называемую "спецоперацию" и заявить, что цели удалось достичь. Затем оккупантам нужно было бы "намертво закрепиться на захваченных территориях".
- Аналитики из Института изучения войны отмечали, что Евгений Пригожин продолжает пытаться убедить Кремль перейти к обороне на Востоке. Владелец ЧВК "Вагнера" опасается украинского контрнаступления.