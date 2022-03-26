Цифровая блокада России: Федоров рассказал о новых достижениях

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров поблагодарил технологические компании за сознательные решения.

Он рассказал о новой цифровой блокаде России, которая приближает победу нашей страны. Ведь Федоров убежден, что в том числе и цифровая блокада заставит россиян выйти на протесты.

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Минцифры на протяжении последнего времени активно занимается этим вопросом и призывают компании покидать рынок страны-агрессора, а вместе с ними – IT-специалисты.

Кто присоединился к цифровой блокаде

Гиганты Apple и Google разорвали связи с российскими платежными картами "Мир". Apple удаляет карты мира в качестве опции в Apple Pay. Ожидается, что Apple удалит из сервиса уже имеющиеся карты в ближайшие дни. В то же время Google приостановил пилотный план, который позволит клиентам использовать карты "Мир" в Google Pay в России.

разорвали связи с российскими платежными картами "Мир". Apple удаляет карты мира в качестве опции в Apple Pay. Ожидается, что Apple удалит из сервиса уже имеющиеся карты в ближайшие дни. В то же время Google приостановил пилотный план, который позволит клиентам использовать карты "Мир" в Google Pay в России. Terrasoft навсегда уходит с рынков России и Беларуси. Кроме этого, компания уже инвестировала в поддержку украинской армии и волонтерские проекты более 10 млн грн.

навсегда уходит с рынков России и Беларуси. Кроме этого, компания уже инвестировала в поддержку украинской армии и волонтерские проекты более 10 млн грн. Российский интернет-холдинг VK остался без доступа к серверам Microsoft . Компания закрыла доступ, из-за чего в работе почтового сервиса Mail.ru появились проблемы. Пользователи уже не могут просматривать файлы, которые прикреплены к письмам.

. Компания закрыла доступ, из-за чего в работе почтового сервиса Mail.ru появились проблемы. Пользователи уже не могут просматривать файлы, которые прикреплены к письмам. Российский киберспортивный клуб Team Spirit (чемпионы мира по Dota 2) переезжает из Москвы в Белград. Команда также отказывается от расширения инфраструктуры в Москве.

(чемпионы мира по Dota 2) переезжает из Москвы в Белград. Команда также отказывается от расширения инфраструктуры в Москве. Сервис Spotify полностью прекратил свою деятельность в России. Ранее он лишь приостанавливал продажу подписки Premium в стране-агрессоре в связи с выходом из страны Visa и Mastercard. Теперь же Spotify покинул рынок.

полностью прекратил свою деятельность в России. Ранее он лишь приостанавливал продажу подписки Premium в стране-агрессоре в связи с выходом из страны Visa и Mastercard. Теперь же Spotify покинул рынок. OLX Group выходит из России.

выходит из России. Приложения "ВТБ Онлайн", "Промсвязьбанк", "ФК Открытие" и "Новикомбанк" теперь недоступны для загрузки в Play Market . Однако в случае, если приложение было загружено ранее, оно работает без изменений.

. Однако в случае, если приложение было загружено ранее, оно работает без изменений. Компания Schlumberger, которая занимается разработкой технологических и цифровых решений для энергетической сферы, тоже приостановила новые инвестиции в Россию.

Ранее Федоров объяснял, что главная задача цифровой блокады – пробудить активных людей в России. Они либо покинут страну из-за невозможности зарабатывать в ней деньги, либо выйдут на протесты или же просто выскажут свое мнение о том, что на самом деле делает страна-агрессор в Украине.

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