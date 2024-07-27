Украина задает тренды: интересное о цифровой трансформации и кто мечтает иметь собственную Дию

Цифровизация с каждым годом только набирает обороты. Она стала важным фактором развития общества и экономики во всем мире, и Украина не является исключением.

Более того, в Украине генерируют действительно инновационные идеи. В частности, у нас впервые в мире ввели цифровой паспорт, который имеет такую же силу, что и бумажный аналог, сообщает 24 Канал.

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В последние годы Украина сделала значительные шаги в направлении цифровизации. В новом выпуске проекта "33 момента гордости" рассказываем об украинских разработках, которые вывели на новый уровень взаимодействие людей с органами власти и которыми интересуются во многих странах мира.

Бесспорно, одним из ключевых достижений является создание и внедрение Дии. Это приложение стало символом нового этапа цифровой трансформации нашего государства – граждане могут гораздо легче получить доступ ко многим услугам, а прозрачность ряда процессов повысилась.

Українцям є чим пишатися. Наш вклад у цифровізацію – безцінний. Ми досліджуємо, створюємо та впроваджуємо інноваційні ідеї. Разом з брендом, що зберігає відданість українському корінню, розповідаємо історії, що надихають та підсилюють нашу силу духу.

"Государство в смартфоне" облегчит жизнь всех украинцев

Процессы цифровизации в Украине начались в 2018 году. Сейчас нашему государству уже удалось достичь существенных успехов в диджитализации экономических процессов.

Даже события после 24 февраля 2022 года не помешали прогрессу. В стране создались предпосылки для дальнейшего углубления процессов диджитализации, ведь бизнес вынужден внедрять инновации максимально быстро.



В Украине делают все, чтобы облегчить отношения граждан с органами власти / Фото Минцифры

Одним из ключевых элементов цифровой трансформации Украины стало создание "Государства в смартфоне". Эта концепция включает не только перевод государственных услуг в онлайн, но и активное использование цифровых технологий для улучшения качества жизни украинцев, повышение экономической эффективности и привлечения инвестиций.

"Государство должно стать сервисом, а не страшным монстром. Помогать одним быстро получать услуги, а другим – честно выполнять свою работу. Поэтому мы запускаем проект "Цифровое государство", что впоследствии объединит все ведомства в единую удобную и действенную онлайн-систему", – говорится на официальном сайте проекта.

Чтобы превратить Украину в настоящее цифровое государство, нужно оцифровать многие услуги, обновить законодательную базу, упорядочить работу госреестров, а также обеспечить технические возможности и защиту данных. В результате изменения коснутся не только административных услуг, но и других отраслей – здравоохранения, бизнеса, образования, транспорта, судов, вопросов демократии и тому подобное.

Дия – уникальный проект

Министерство цифровой трансформации Украины в 2019 году представило приложение Дия. Его идея заключается в том, чтобы объединить все государственные услуги в одном месте и сделать их доступными через смартфон. Это позволяет всем украинцам получать необходимые документы, платить налоги, регистрировать бизнес и многое другое, не выходя из дома.

На момент запуска, в 2020 году, Дия имела ограниченное количество услуг – только цифровые паспорта и водительские удостоверения. Однако со временем функциональность приложения значительно расширилась. Сейчас пользователи могут получить доступ к более 50 государственным услугам, в частности:

Цифровые документы . Паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, водительское удостоверение, свидетельство о рождении, студенческий билет и другие документы доступны в цифровом формате и имеют такую же юридическую силу, как и их бумажные аналоги.

. Паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, водительское удостоверение, свидетельство о рождении, студенческий билет и другие документы доступны в цифровом формате и имеют такую же юридическую силу, как и их бумажные аналоги. Регистрация бизнеса . Приложение позволяет зарегистрировать ФЛП и ООО всего за несколько минут.

. Приложение позволяет зарегистрировать ФЛП и ООО всего за несколько минут. Социальные услуги . Получение субсидий, помощи по безработице, социальных выплат и других услуг стало проще и быстрее.

. Получение субсидий, помощи по безработице, социальных выплат и других услуг стало проще и быстрее. Уплата налогов и штрафов. Украинцы могут платить налоги, штрафы за нарушение ПДД и другие обязательные платежи сразу в смартфоне.

Украинцы могут платить налоги, штрафы за нарушение ПДД и другие обязательные платежи сразу в смартфоне. Голосование. В пилотном режиме в Дии запустили электронное голосование, что значительно упрощает процесс участия в демократических процедурах.



Дия – уникальное приложение / Фото Минцифры

Кроме того, в Дии работает портал цифрового образования и портал для помощи малому и среднему бизнесу. За последние годы функционал приложения еще больше расширился. В частности, добавились:

функция фиксации поврежденного имущества и оформления возмещения убытков;

возможность подачи декларации об осуществлении хозяйственной деятельности в условиях военного положения (еДекларация);

покупка военных облигаций;

подача заявки на оформление гранта на развитие бизнеса;

бронирование военнообязанных.

Также в Дии создали временный цифровой документ на срок действия военного положения – еДокумент, в котором содержатся паспортные данные и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

События после 24 февраля 2022 года повлияли не только на Дию, но и на другие компоненты цифровизации. В частности, речь идет об уникальных "банках" для сборов донатов на ВСУ, а также о переводе обучения в онлайн-формат, ведь многие школьники были вынуждены участвовать в уроках с укрытий.

Одним из ключевых вопросов цифровизации является безопасность данных пользователей. Дия использует современные методы шифрования и защиты данных. Кроме того, для входа в приложение используется BankID, который гарантирует, что доступ к услугам получат только авторизованные пользователи. Это снижает риск мошенничества и несанкционированного доступа к личной информации.



Работа над Дией не останавливается ни на минуту / Фото Минцифры

Дией можно пользоваться и за рубежом

Стоит начать с того, что Дия автоматически подтягивает загранпаспорт. Поэтому зарегистрированные украинцы могут предоставить цифровой документ прямо на границе, когда нужно подтвердить личность.

Несмотря на то, что Дию пока не признают юридически, все же украинские цифровые документы принимают и за рубежом. Например, после начала полномасштабного вторжения России украинцы выезжали за границу и при пересечении пользовались Дией.

Есть ряд стран, в которых можно показывать документы в Дии, в частности:

Австрия,

Азербайджан,

Аргентина,

Греция,

Грузия,

Израиль,

Ирландия,

Италия,

Канада,

Монако,

Бельгия,

Дания,

Испания,

Норвегия,

Таиланд,

Швеция,

Латвия,

Литва,

Нидерланды,

Новая Зеландия,

ОАЭ,

Португалия,

Австралия,

Болгария,

Эстония,

Исландия,

Кипр,

Мальта,

Молдова,

Польша,

США,

Словения,

Черногория,

Хорватия,

Румыния,

Словакия,

Великобритания,

Турция,

Венгрия,

Германия,

Финляндия,

Франция,

Чехия,

Швейцария и другие.

Приложение Дия – это только начало цифровой трансформации Украины. В будущем планируется расширение его функциональности и добавление новых услуг.

Одним из приоритетных направлений является внедрение блокчейн-технологий, которые позволят повысить уровень безопасности и прозрачности данных. Также рассматривают возможность интеграции Дии с международными сервисами, что облегчит взаимодействие украинцев с органами власти других стран.

Мир заинтересован в опыте Украины

За 3 года в Дии зарегистрировались 8,7 миллиона украинцев. Все они используют 4,7 миллиона ID-карт, 12,2 миллиона загранпаспортов и 6,6 миллиона водительских удостоверений.

Украина задает тренды в вопросе цифровизации. В 2023 году по меньшей мере 5 стран заявили о намерении создания собственных цифровых приложений на основе Дии. Речь идет о нескольких европейских государствах и странах Азии, Африки.

Поэтому благодаря опыту и умениям украинских специалистов доходы нашего государства могут существенно возрасти.



Над Дией работают лучшие специалисты / Фото Минцифры

Заметим, что 19 января 2023 года в Министерстве цифровой трансформации объявили, что в сотрудничестве с правительством Эстонии запустили приложение mRiik, созданное на основе Дии.

Эстонское приложение mRiik с февраля стало доступно для тестировщиков.

Старая система, бюрократия и бумажки уже просто не работают. И мы уверены, что mRiik так же изменит и цифровые услуги в Эстонии. Украинский продукт становится интересным для экспорта и мы приложим все возможные усилия, чтобы как можно больше стран сделали получение госуслуг быстрым и удобным,

– отметил руководитель по развитию электронных услуг Минцифры.

По состоянию на 2023 год более 8 тысяч партнеров интегрировали сервисы Дии. Поэтому украинцы с легкостью могут в несколько кликов поделиться копиями цифровых документов при поселении в отель, при поступлении в университет и тому подобное.

Опыт Украины оказался действительно уникальным, и хорошая новость заключается в том, что наше государство охотно делится им с миром.