Ба більше, в Україні генерують направду інноваційні ідеї. Зокрема, у нас вперше у світі запровадили цифровий паспорт, який має таку ж силу, що й паперовий аналог, повідомляє 24 Канал.

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Останніми роками Україна зробила значні кроки у напрямку цифровізації. У новому випуску проєкту "33 моменти гордості" розповідаємо про українські розробки, які вивели на новий рівень взаємодію людей з органами влади і якими цікавляться у багатьох країнах світу.

Безперечно, одним із ключових досягнень є створення та впровадження Дії. Цей застосунок став символом нового етапу цифрової трансформації нашої держави – громадяни можуть набагато легше отримати доступ до багатьох послуг, а прозорість низки процесів підвищилася.

Українцям є чим пишатися. Наш вклад у цифровізацію – безцінний. Ми досліджуємо, створюємо та впроваджуємо інноваційні ідеї. Разом з брендом Nemiroff, що зберігає відданість українському корінню, розповідаємо історії, що надихають та підсилюють нашу силу духу.

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"Держава у смартфоні" полегшить життя усіх українців

Процеси цифровізації в Україні почались у 2018 році. Наразі нашій державі вже вдалось досягти суттєвих успіхів у диджиталізації економічних процесів.

Навіть події після 24 лютого 2022 року не стали на заваді прогресу. В країні створилися передумови для подальшого поглиблення процесів диджиталізації, адже бізнес змушений впроваджувати інновації максимально швидко.



В Україні роблять все, щоб полегшити відносини громадян з органами влади / Фото Мінцифри

Одним із ключових елементів цифрової трансформації України стало створення "Держави в смартфоні". Ця концепція включає не лише переведення державних послуг в онлайн, але й активне використання цифрових технологій для покращення якості життя українців, підвищення економічної ефективності та залучення інвестицій.

"Держава має стати сервісом, а не лячним монстром. Допомагати одним швидко отримувати послуги, а іншим – чесно виконувати свою роботу. Тому ми запускаємо проєкт "Цифрова держава", що згодом об'єднає всі відомства в єдину зручну й дієву онлайн-систему", – йдеться на офіційному сайті проєкту.

Щоб перетворити Україну на справжню цифрову державу, потрібно відцифрувати багато послуг, оновити законодавчу базу, упорядкувати роботу держреєстрів, а також забезпечити технічні можливості й захист даних. У результаті зміни торкнуться не лише адміністративних послуг, а й інших галузей – охорони здоров'я, бізнесу, освіти, транспорту, судів, питань демократії тощо.

Дія – унікальний проєкт

Міністерство цифрової трансформації України у 2019 році представило застосунок Дія. Його ідея полягає в тому, щоб об'єднати всі державні послуги в одному місці та зробити їх доступними через смартфон. Це дозволяє усім українцям отримувати необхідні документи, сплачувати податки, реєструвати бізнес та багато іншого, не виходячи з дому.

На момент запуску, у 2020 році, Дія мала обмежену кількість послуг – лише цифрові паспорти та водійські посвідчення. Проте з часом функціональність застосунку значно розширилась. Зараз користувачі можуть отримати доступ до понад 50 державних послуг, зокрема:

Цифрові документи . Паспорт громадянина України, закордонний паспорт, водійське посвідчення, свідоцтво про народження, студентський квиток та інші документи доступні в цифровому форматі та мають таку ж юридичну силу, як і їхні паперові аналоги.

. Паспорт громадянина України, закордонний паспорт, водійське посвідчення, свідоцтво про народження, студентський квиток та інші документи доступні в цифровому форматі та мають таку ж юридичну силу, як і їхні паперові аналоги. Реєстрація бізнесу . Застосунок дозволяє зареєструвати ФОП та ТОВ лише за кілька хвилин.

. Застосунок дозволяє зареєструвати ФОП та ТОВ лише за кілька хвилин. Соціальні послуги . Отримання субсидій, допомоги по безробіттю, соціальних виплат та інших послуг стало простішим і швидшим.

. Отримання субсидій, допомоги по безробіттю, соціальних виплат та інших послуг стало простішим і швидшим. Сплата податків і штрафів. Українці можуть сплачувати податки, штрафи за порушення ПДР та інші обов'язкові платежі одразу в смартфоні.

Українці можуть сплачувати податки, штрафи за порушення ПДР та інші обов'язкові платежі одразу в смартфоні. Голосування. У пілотному режимі в Дії запустили електронне голосування, що значно спрощує процес участі в демократичних процедурах.



Дія – унікальний застосунок / Фото Мінцифри

Окрім того, у Дії працює портал цифрової освіти та портал для допомоги малому і середньому бізнесу. За останні роки функціонал застосунку ще більше розширився. Зокрема, додались:

функція фіксації пошкодженого майна та оформлення відшкодування збитків;

можливість подання декларації про провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану (єДекларація);

купівля військових облігацій;

подання заявки на оформлення гранту на розвиток бізнесу;

бронювання військовозобов'язаних.

Також у Дії створили тимчасовий цифровий документ на термін дії воєнного стану – єДокумент, в якому містяться паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Події після 24 лютого 2022 року вплинули не лише на Дію, а й на інші компоненти цифровізації. Зокрема, йдеться про унікальні "банки" для зборів донатів на ЗСУ, а також переведення навчання в онлайн-формат, адже багато школярів були змушені долучатися до уроків з укриттів.

Важливо! Одним із ключових питань цифровізації є безпека даних користувачів. Дія використовує сучасні методи шифрування та захисту даних. Крім того, для входу у застосунок використовується BankID, який гарантує, що доступ до послуг отримають лише авторизовані користувачі. Це знижує ризик шахрайства та несанкціонованого доступу до особистої інформації.



Робота над Дією не зупиняється ні на мить / Фото Мінцифри

Дією можна користуватися і за кордоном

Варто почати з того, що Дія автоматично підтягує закордонний паспорт. Тому зареєстровані українці можуть надати цифровий документ просто на кордоні, коли потрібно підтвердити особу.

Попри те, що Дію поки не визнають юридично, все ж українські цифрові документи приймають і за кордоном. Наприклад, після початку повномасштабного вторгнення Росії українці виїжджали за кордон і при перетині користувались Дією.

Є низка країн, у яких можна показувати документи в Дії, зокрема:

Австрія,

Азербайджан,

Аргентина,

Греція,

Грузія,

Ізраїль,

Ірландія,

Італія,

Канада,

Монако,

Бельгія,

Данія,

Іспанія,

Норвегія,

Таїланд,

Швеція,

Латвія,

Литва,

Нідерланди,

Нова Зеландія,

ОАЕ,

Португалія,

Австралія,

Болгарія,

Естонія,

Ісландія,

Кіпр,

Мальта,

Молдова,

Польща,

США,

Словенія,

Чорногорія,

Хорватія,

Румунія,

Словаччина,

Велика Британія,

Туреччина,

Угорщина,

Німеччина,

Фінляндія,

Франція,

Чехія,

Швейцарія та інші.

Застосунок Дія – це лише початок цифрової трансформації України. У майбутньому планується розширення його функціональності та додавання нових послуг.

Одним із пріоритетних напрямів є впровадження блокчейн-технологій, які дозволять підвищити рівень безпеки та прозорості даних. Також розглядають можливість інтеграції Дії з міжнародними сервісами, що полегшить взаємодію українців з органами влади інших країн.

Цікаво! За 3 роки у Дії зареєструвалися 8,7 мільйона українців. Усі вони використовують 4,7 мільйона ID-карток, 12,2 мільйона закордонних паспортів та 6,6 мільйона водійських посвідчень.

Світ зацікавлений у досвіді України

Україна задає тренди у питанні цифровізації. У 2023 році щонайменше 5 країн заявили про намір створення власних цифрових застосунків на основі Дії. Мова йде про кілька європейських держав та країн Азії, Африки.

Тож завдяки досвіду та вмінням українських спеціалістів прибутки нашої держави можуть суттєво зрости.



Над Дією працюють найкращі фахівці / Фото Мінцифри

Зауважимо, що 19 січня 2023 року в Міністерстві цифрової трансформації оголосили, що у співпраці з урядом Естонії запустили застосунок mRiik, створений на основі Дії.

Естонський застосунок mRiik з лютого став доступний для тестувальників.

Стара система, бюрократія та папірці вже просто не працюють. І ми впевнені, що mRiik так само змінить і цифрові послуги в Естонії. Український продукт стає цікавим для експорту і ми докладемо усіх можливих зусиль, щоб якомога більше країн зробили отримання держпослуг швидким та зручним,

– наголосив керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри.

Станом на 2023 рік понад 8 тисяч партнерів інтегрували сервіси Дії. Тому українці з легкістю можуть в кілька кліків поділитися копіями цифрових документів при поселенні у готель, під час вступу в університет тощо.

Досвід України виявився направду унікальним, і хороша новина полягає в тому, що наша держава охоче ділиться ним зі світом.