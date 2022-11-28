Испанцы повторяют победный Мундиаль, Нойер повторил рекорд: цифры и факты 8 игрового дня
28 ноября 2022 , 13:50Читати новину українською
Испанцы за 2 матча забили столько же, сколько в 2010 году, когда выиграли Мундиаль в ЮАР, Мануэль Нойер сыграл в 18 матче чемпионатов мира. Цифровые итоги 8-го игрового дня турнира в Катаре в материале.
Восьмой игровой день чемпионат мира в Катаре подарил нам центральное противостояние всего группового этапа – Германия против Испании. По итогам этого игрового дня компанию Франции в плей-офф еще никто не составил.
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Испания 1:1 Германия
- Невероятная цифра у сборной Испании. За первые 2 тура "Фурия Роха" забила уже 8 голов. Интересно, что на победном для себя чемпионате в ЮАР испанцы суммарно забили 8 мячей за 7 матчей.
- Альваро Мората стал лишь 6 игроком в истории Мундиалей, забившим 2 гола после выходов на замену. Сначала он забил Коста-Рике, а также отличился в воротах сборной Германии.
- Мануэль Нойер повторил рекорд немца Зепа Майера и бразильца Клаудио Таффарела по количеству матчей на чемпионате мира среди вратарей. Для Мануэля это был 18 матч на Мундиалях. Если немец сыграет против Коста-Рики, установит новый рекорд.
Хорватия 4:1 Канада
- Игрок сборной Хорватии Матео Ковачич – один из лучших распасовщиков в истории чемпионатов мира. В поединке против Канады точность его передач составила 93%. Лучший показатель был только у Лоттара Матеуса в 1990 году во встрече с Югославией – 95%.
- Иван Перишич превзошел свое достижение. Он лучший хорват в истории мейджоров по показателю гол+пасс. Иван принял участие непосредственно в 15 голах – 9 результативных ударов, 6 ассистов.
- Сборная Канады забила свой первый гол на Мундиалях в целом. Североамериканцы играли на чемпионате мира 1986, тогда не забивали. Гол Альфонсо Дэвиса дебютный для канадцев. А вот очков сборная "кленовых листьев" еще так и не набирала.
Бельгия 0:2 Марокко
- Сборная Марокко впервые одержала победу на чемпионатах мира с 1998 года. Предыдущий раз Марокканцы обыграли сборную Шотландии 3:0 23 июня 1998 года.
- Сборная Бельгии потерпела уже 7 поражения в последних 19 матчах. Столько же поражений у бельгийцев было в 74 предыдущих матчах.
- Абдельхамид Сабири забил первый гол на этом чемпионате мира прямым ударом со штрафного. Кроме того, это первый гол марокканцев со стандарта в истории выступлений на Мундиалях.
Япония 0:1 Коста-Рика
- Сборная Коста-Рика первая сборная в истории Мундиалей, сделавшая в чужой штрафной 2 прикосновения и победившая.
- Гол Коста-Рики – это единственный удар сборной этой страны в створ ворот в двух матчах чемпионата мира. Интересно, что благодаря этому Коста-Рика имеет 3 очка.