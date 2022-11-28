Испанцы повторяют победный Мундиаль, Нойер повторил рекорд: цифры и факты 8 игрового дня

13:50

Испанцы за 2 матча забили столько же, сколько в 2010 году, когда выиграли Мундиаль в ЮАР, Мануэль Нойер сыграл в 18 матче чемпионатов мира. Цифровые итоги 8-го игрового дня турнира в Катаре в материале.