Самый результативный день чемпионата мира, еще 2 сборные в плей-офф: цифры и факты 9 игрового дня
29 ноября 2022 , 10:20Читати новину українською
В Катаре завершился 9-й игровой день чемпионата мира, завершился второй тур группового этапа. Главные цифры и факты дня – в материале.
По итогам поединков 29 ноября мы получили еще 2 сборные участницы плей-офф, к Францию присоединились Бразилия и Португалия. В общей сложности 9 игровой день в Катаре получился самым результативным от старта турнира – 14 голов.
Важно Итоги девятого дня ЧМ-2022: Бразилия и Португалия уже празднуют, а Гана и Камерун удивляют
Португалия 2:0 Уругвай
- Сборная Португалии впервые с 2006 года выиграла 2 матча чемпионата мира подряд. В первом туре португальцы обыграли Гану 3:2, во втором – Уругвай со счетом 2:0. В 2006 году Португалия играла в полуфинале чемпионата мира.
- Бруну Фернандеш набрал 4 очка по системе гол+пас (2 гола и 2 ассиста) за 2 матча нынешнего чемпионата мира.
- Пепе стал 3 наиболее возрастным полевым игроком чемпионата мира. В матче с Уругваем его возраст составил 39 лет 275 дней. Старше защитника на чемпионате мира были только Роже Милла (42 года 39 дней) и Атиба Гатчинсон (39 лет 292 дня), играющий на этом турнире в составе сборной Канады.
Бразилия 1:0 Швейцария
- Сборная Бразилии не проигрывает на групповом этапе чемпионатов мира с 2002 года – 17 матчей.
- Сборная Бразилии 9 раз подряд вышла в плей-офф чемпионата мира.
- Сборная Бразилии не допустила ни одного удара в створ ворот за первые 2 матча чемпионата мира. Такой же показатель был у сборной Франции в 1998 году, и тогда французы выиграли чемпионат мира.
Южная Корея 2:3 Гана
- Чо Ге Сон – первый кореец в истории чемпионатов мира, оформивший дубль.
- Мохамед Кудус – первый в истории игрок сборной Ганы, оформивший дубль на чемпионате мира.
- Мохамед Кудус стал вторым самым молодым африканцем, забившим на чемпионате мира. В матче с Южной Кореей ему было 22 года и 118 дней. Самым молодым является нигериец Ахмед Муса, забивший Аргентине в возрасте 21 года и 254 дней в 2014 году.
Камерун 3:3 Сербия
- Третий раз в истории матч чемпионата мира завершился со счетом 3:3.
- Сборная Камеруна не может выиграть на чемпионатах мира в 9 матчах.
- Чупо-Мотинг забил 12 голов в последних 12 матчах сборной Камеруна и "Баварии".
- Винсент Абубакар стал первым африканцем в истории, сумевшим забить и отдать голевой пас после выхода на замену на чемпионате мира.
- Сборная Сербии – первая команда в истории, забившая 2 гола в компенсированное к первому тайма время.
- Александр Митрович забил 7 голов в последних 6 матчах сборной Сербии во всех турнирах.