Первого кандидата комиссия зарегистрировала уже 9 февраля. Им стал выдвиженец от политической партии "УДАР" Александр Ломако.

Важно Осталось 2 версии: полиция рассказала о расследовании смерти нардепа Полякова

Отметим, Ломако называют одним из ключевых фаворитов предстоящей гонки, поскольку он является многолетним соратником мэра Чернигова Владислава Атрошенко, который имеет сильные позиции в регионе.

Ранее стало известно, что в состав окружной избирательной комиссии по квоте "Голоса" на 206-м округе прошла бывшая представительница Виктора Януковича.

Обратите внимание! Следствие по делу в настоящее время продолжается. Однако по закону выборы депутата в этом округе должны обязательно состояться.

Что известно о смерти Полякова

О смерти Антона Полякова утром 8 октября сообщили в полиции. По данному факту открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть". Полякову было 33 года.

Начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Иван Выгивский рассказал, что сейчас правоохранители рассматривали 2 версии смерти Полякова. Речь идет о добровольном или принудительном употреблении наркотиков. Всего по делу уже провели примерно 20 экспертиз.

В Министерстве внутренних дел заявили, что среди личных вещей умершего народного депутата Антона Полякова обнаружили 2 катетеры с веществом бурого цвета, а также следствие установило наличие метадона в крови депутата.

Брифинг полиции по смерти Полякова: смотрите видео