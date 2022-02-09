Першого кандидата комісія зареєструвала вже 9 лютого. Ним став висуванець від політичної партії "УДАР" Олександр Ломако.

Важливо Залишилось 2 версії: поліція розповіла про розслідування смерті нардепа Полякова

Відзначимо, Ломако називають одним з ключових фаворитів майбутньої гонки, оскільки він є багаторічним соратником мера Чернігова Владислава Атрошенка, який має сильні позиції в регіоні.

Раніше стало відомо, що до складу окружної виборчої комісії за квотою "Голосу" на 206-му окрузі пройшла колишня представниця Віктора Януковича.

Зверніть увагу! Слідство у справі наразі триває. Однак за законом вибори депутата в цьому окрузі повинні обов'язково відбутися.

Що відомо про смерть Полякова

Про смерть Антона Полякова вранці 8 жовтня повідомили у поліції. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" з приміткою "природна смерть". Полякову було 33 роки.

Начальник Головного управління Нацполіції в Києві Іван Вигівський розповів, що наразі правоохоронці розглядали 2 версії смерті Полякова. Мовиться про добровільне або примусове вживання наркотиків. Загалом у справі вже провели приблизно 20 експертиз.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що серед особистих речей померлого народного депутата Антона Полякова виявили 2 катетери з речовиною бурого кольору, а також слідство встановило наявність метадону у крові депутата.