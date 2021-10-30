ЦИК определила дату довыборов в Раду в округе умершего Антона Полякова

Выборы народного депутата Украины в одномандатном округе 206 в Черниговской области пройдут 27 марта 2022 года.

Соответствующее решение Центральная избирательная комиссия приняла 29 октября. Избирательный процесс стартует с 26 января.

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Когда состоятся выборы в 206 округе

В одномандатном избирательном округе под номером 206 в Черниговской области промежуточные выборы народного депутата состоятся в 2022 году. А именно – в воскресенье, 27 марта.

Соответствующее постановление проголосовали на заседании ЦИК. Представитель комиссии Александра Кармаза сообщила также, что избирательный процесс в округе начнется 26 января – за 60 дней до голосования.

Почему в 206 округе должны провести новые выборы нардепа

Народный депутат, избранный в 206 округе в 2019 году, скончался 8 октября. Речь идет об Антоне Полякове, которого нашли мертвым в Днепровском районе Киева.

По делу продолжается следствие. Однако по закону выборы депутата в округе должны состояться безотносительно к его результатам.

был предпринимателем из Чернигова, который в Верховную Раду прошел как выдвиженец партии "Слуга народа". Но из фракции его исключили уже в ноябре 2019 года.