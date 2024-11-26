В сторону Украины движется циклон: стоит ли переживать и где ждать осадков

Вторник, 26 ноября, был очень комфортным и бездождевым. Солнце было приятным, но из-за этого прояснения ночью будет холодно, -3...-8 градусов. Впрочем, осадки начнутся уже в среду.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Натальи Птухи в эфире телемарафона.

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Что за циклон движется в сторону Украины

Циклон будет проходить через Польшу и Беларусь. Поэтому Наталья Птуха уточнила: не стоит говорить, что циклон движется исключительно на Украину.

Нашу территорию он немножечко зацепит своими атмосферными фронтами. Это не будет проявляться в каких-то очень сильных снегопадах. Если говорить о западных областях, то там в четверг будет дождь. Ну и в Карпатах, конечно, с мокрым снегом. К субботе этот атмосферный фронт сместится. Но он будет уже размываться, терять свою силу – в северных областях, если говорить о субботе, и частично в центральных. Остальных областей он не достигнет,

– объяснила она.

Начиная с воскресенья, а кое-где и с субботы, начнется тенденция к прекращению осадков. Как заверила синоптик, первые дни декабря встретят украинцев погодой без осадков. А вот со среды по пятницу будет больше облачности.

Ночь на четверг будет со значениями -3...+3 градусов. Днем ожидаем 0...+6, в Одесской области и в Крыму +2...+7 градусов.