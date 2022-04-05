Цинично украл более 800 тысяч у погибших от разрыва мины: на Харьковщине задержали мародера
5 апреля 2022 , 17:31Читати новину українською
Источник:полиция Харьковской области
30 марта на Харьковщине произошла трагедия: машина гражданских наехала на мину. Один из жителей области решил воспользоваться несчастьем и ограбить людей.
В машине потерпевших была крупная сумма денег. Мародер решил присвоить себе чужие средства, воспользовавшись трагедией.
Читайте также Пиротехники показали, сколько снарядов уже нашли в освобожденной от оккупантов Буче
Совершение мародерства
Как выяснила полиция, житель Харьковщины забрал у погибшей женщины деньги в разной валюте. Общая сумма украденного составила 800 тысяч гривен.
Мародера уже задержан, проводятся следственные действия.
Смотрите как СБУ задержала руководителя Николаевской окружной прокуратуры за госизмену