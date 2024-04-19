Отправляют детей в спецтюрьмы и готовят собак на фронт: в России шквал циничных инициатив
Россия, ее власть и население продолжает сходить с ума. В частности, из самого свежего - предложение отправлять больше детей в спецтюрьмы и подготовка бездомных собак на так называемую СВО.
Председатель благотворительного фонда “Русь сидящая” Ольга Романова рассказала 24 Каналу, что такие инициативы возникают на фоне того, что растет и количество доносов. Рядом с тем россияне разгоняют новый фейк о наступлении на Сумщину.
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Спецтюрьмы для детей
Романова отметила, что в России сильно растет "детская преступность". Все эти годы, 25 лет при Путине, она на самом деле падала, а тут вдруг начала расти. Российский государственный деятель Александр Бастрыкин сделал заявление, в котором призвал отправлять больше детей в спецтюрьмы.
В России нужно более активно использовать центры временного содержания несовершеннолетних и уже на ранних стадиях проводить корректировку деструктивного поведения подростков. Расширить категорию детей, которых можно помещать в такие центры по решению суда, где с ними будут работать психологи и другие специалисты,
– процитировала глава благотворительного фонда "Русь сидящая" заявление Бастрыкина.
Она добавила, что в первую очередь говорится о подростках, которые против войны, которые поджигают релейные шкафы. "Ответственность за высокий показатель детской преступности в России возложить на школу, семью, социальные сети, видеоигры, фильмы и сериалы, культивирующие насилие, равнодушие к проблемам сверстников и отсутствие чувств", – продолжила цитировать Бастрыкина Романова.
Подготовка бездомных собак
Еще одна новость, которой она поделилась, это подготовка подразделения бездомных собак на так называемую СВО. С такой инициативой выступили власти Ханты-Мансийского округа. Обучением животных для службы в Украине будет заниматься специальный кинолог.
"Ветеринарная служба готова помочь подбирать определенные виды пород собак, которые есть в приютах животных без владельцев, чтобы обучать их нести службу в зоне так называемой СВО", – процитировала еще одну новость глава благотворительного фонда "Русь сидящая".
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