Циничный обстрел накануне Пасхи: из чего оккупанты ударили о Славянске

Российские оккупанты цинично обстреляли Славянск накануне Пасхи. Под атакой оказались сразу несколько жилых кварталов – повреждены три многоэтажки.

В Донецкой областной военной администрации рассказали о последствия атаки, а также о наиболее вероятном типе вооружения, которое использовали оккупанты.

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По состоянию на 18:00 известно о 5 погибших и 15 раненых. Есть вероятность, что под завалами находятся семь человек, в том числе один ребенок,

– сообщил руководитель ОВА Павел Кириленко.

По предварительным данным, оккупанты использовали ракеты С-300.



Последствия удара по Славянску / Фото Донецкая ОВА

Поиск людей под завалами продолжается

На месте пордий спасатели ликвидируют последствия и ищут людей под завалами. По оперативной информации ГСЧС по состоянию на 18:35:

по первому адресу – происходило горение квартиры на первом этаже на площади 40 квадратных метров. Пожар ликвидирован. В результате обстрела два человека погибли, еще два получили ранения.

по второму адресу – происходило горение квартир со 2-го по 4-й этаж 5-этажного многоквартирного жилого дома на площади 50 квадратных метров. Пожар ликвидирован.

по третьему адресу – произошло частичное разрушение 5-этажного многоквартирного жилого дома.

Спасателями на месте происшествия спасли трех человек. Отмечают, что по предварительным данным, под завалами находятся пять человек, в том числе ребенок.

Ребёнка достали из-под завалов

По состоянию на 19:09 сообщили, что из-под завалов удалось достать ребенка. Впрочем, уже через несколько минут стало известно, что ребенок, к сожалению, умерла в карете скорой помощи. Таким образом, количество погибших в результате удура по Славянску возросло до 6.

Всего, по данным ГСЧС, повреждены 5 многоквартирных домов, 5 частных домов, помещение магазина, помещение хозяйственного центра, 3 авто.