Циничный обстрел накануне Пасхи: из чего оккупанты ударили о Славянске
Российские оккупанты цинично обстреляли Славянск накануне Пасхи. Под атакой оказались сразу несколько жилых кварталов – повреждены три многоэтажки.
В Донецкой областной военной администрации рассказали о последствия атаки, а также о наиболее вероятном типе вооружения, которое использовали оккупанты.
Смотрите также Зло демонстрирует свою сущность, – Зеленский отреагировал на жестокие обстрелы Славянска
По состоянию на 18:00 известно о 5 погибших и 15 раненых. Есть вероятность, что под завалами находятся семь человек, в том числе один ребенок,
– сообщил руководитель ОВА Павел Кириленко.
По предварительным данным, оккупанты использовали ракеты С-300.
Последствия удара по Славянску / Фото Донецкая ОВА
Поиск людей под завалами продолжается
На месте пордий спасатели ликвидируют последствия и ищут людей под завалами. По оперативной информации ГСЧС по состоянию на 18:35:
- по первому адресу – происходило горение квартиры на первом этаже на площади 40 квадратных метров. Пожар ликвидирован. В результате обстрела два человека погибли, еще два получили ранения.
- по второму адресу – происходило горение квартир со 2-го по 4-й этаж 5-этажного многоквартирного жилого дома на площади 50 квадратных метров. Пожар ликвидирован.
- по третьему адресу – произошло частичное разрушение 5-этажного многоквартирного жилого дома.
Спасателями на месте происшествия спасли трех человек. Отмечают, что по предварительным данным, под завалами находятся пять человек, в том числе ребенок.
Ребёнка достали из-под завалов
По состоянию на 19:09 сообщили, что из-под завалов удалось достать ребенка. Впрочем, уже через несколько минут стало известно, что ребенок, к сожалению, умерла в карете скорой помощи. Таким образом, количество погибших в результате удура по Славянску возросло до 6.Оккупанты с С-300 обстреляли Славянск / Фото ГСЧП, Донецкой ОВА