В Донецькій обласній військовій адміністрації розповіли про наслідки атаки, а також про найімовірніший тип озброєння, яке використали окупанти.
Дивіться також Зло демонструє свою сутність, – Зеленський відреагував на жорстокий обстріл Слов'янська
Станом на 18:00 відомо про 5 загиблих і 15 поранених. Є ймовірність, що під завалами перебувають семеро людей, у тому числі одна дитина,
– повідомив керівник ОВА Павло Кириленко.
За попередніми даними, окупанти використали ракети С-300.
Наслідки удару по Слов'янську / Фото Донецька ОВА
Пошук людей під завалами триває
На місці пордій рятувальники ліквідовують наслідки та шукають людей під завалами. За оперативною інформацією ДСНС станом на 18:35:
- за першою адресою – відбувалося горіння квартири на першому поверсі на площі 40 квадртаних метрів. Пожежа ліквідована. Внаслідок обстрілу дві людини загинули, ще дві отримали поранення.
- за другою адресою – відбувалось горіння квартир з 2-го по 4-ий поверх 5-поверхового багатоквартирного житлового будинку на площі 50 квадратних метрів. Пожежу ліквідовано.
- за третьою адресою – відбулось часткове руйнування 5-поверхового багатоквартирного житлового будинку.
Рятувальниками на місці події врятували трьох людей. Зазначають, що за попередніми даними, під завалами перебуває п'ятеро людей, зокрема дитина.