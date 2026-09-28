Циничный удар по бизнес-центру в Днепре: есть жертвы и много пострадавших

Среди бела дня Россия попала беспилотником по бизнес-центру в Днепре. Здание охватило пожар. К сожалению, есть жертвы.

По состоянию на 13:00 в результате удара по бизнес-центру погибли три человека. По меньшей мере 12 получили ранения. Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

Что известно о российской атаке на Днепр?

Около 11:25 Ганжа подтвердил удар беспилотника по центру Днепра. На месте прилета начался пожар.

Позже чиновник уточнил, что россияне атаковали офисное здание. В бизнес-центре продолжались поисково-спасательные работы.

Десятки людей спасатели эвакуировали с верхних этажей с помощью автолестницы.

Враг ударил по бизнес-центру в Днепре / Фото Суспильне, ОВА

Как пылал бизнес-центр в Днепре: смотрите видео

Россияне убили людей в бизнес-центре: смотрите видео

Заметим, что почти одновременно оккупанты попали в отделение логистической компании в Синельниково. В результате атаки вспыхнул пожар. На месте удара идет спасательно-поисковая операция.

Сейчас известно об одном погибшем и троих раненых. Среди пострадавших – 15-летний парень. Он находится в тяжелом состоянии.

Напомним, 25 сентября российский дрон попал в БЦ "Инком" (Compass FM) в Соломенском районе Киева. В здании повреждены фасад и окна, возник пожар, также пострадала парковка рядом. Погибли шесть человек. Среди погибших была бывшая журналистка NV Мария Ивженко.

28 сентября Россия обнародовала видео момента удара. Сергей Бескрестнов объяснил, что съемку, по его словам, вел другой реактивный "Шахед", находившийся над Киевом на высоте около 3 километров.