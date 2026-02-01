Циничный удар по служебному автобусу на Днепропетровщине: жуткие кадры с места атаки

Россия 1 февраля нанесла циничный удар по служебному автобусу на Днепропетровщине. Погибли 12 человек.

Жуткие кадры с места атаки показали в ГСЧС.

Что известно об атаке?

Российский дрон атаковал служебный автобус одного из предприятий в Павлоградском районе Днепропетровской области.

Кроме 12 жертв, еще 7 человек получили травмы и были госпитализированы в больницу.

На месте атаки возник пожар, который пожарные ликвидировали.