Цинизм поражает: Россия пригрозила Киеву из-за "военных провокаций"

Кремль продолжает удивлять циничными заявлениями в отношении нашей страны. На этот раз глава российского МИД заявил, что Россия "вмешается в конфликт на Донбассе" из-за "провокаций Киева".

По словам Лаврова, Россия должна "вмешаться в конфликт на Донбассе", поскольку Украина якобы "агрессивно настроена". Такое заявление руководитель МИД России решил сделать на 8-й год российской агрессии против нашего государства.

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Лавров говорит о провокациях

Сергей Лавров заявил, что Россия якобы "примет меры для защиты людей, которые живут на Донбассе". При этом руководитель российского МИДа решил не уточнять, что Кремль с 2014 года "помогает". Правда, боевикам. Однако по словам Лаврова, Россия будет вмешиваться в якобы "внутренний украинский конфликт" дипломатическим путем.

Кроме того, кремлевский министр даже не постеснялся назвать тех, кто живет на временно оккупированных территориях, "гражданами России". Лавров решил умолчать то, как и почему они получили российские паспорта.

Что касается жителей Донбасса, где проживают сотни тысяч граждан нашей страны, то Россия примет все необходимые меры для их защиты. Продолжим прилагать усилия по решению внутриукраинского конфликта политико-дипломатическим путем,

– заявил Лавров.

По словам главы российского МИДа, Кремль якобы "даст адекватный ответ на провокации Киева". Однако каким будет этот "адекватный ответ" и именно для этого ли Россия стягивает войска к украинской границе, Сергей Лавров не уточнил.

Угроза полномасштабного вторжения России в Украину: главное

Еще в октябре 2021 года в ряде западных СМИ начали публиковать информацию о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной и готовится к полномасштабному вторжению, которое могут начать уже в январе – феврале 2022 года.

Из-за угрозы вторжения ряд международных партнеров Украины призвали Кремль к деэскалации и отводу войск. Кроме того, Москве пригрозили последствиями в случае агрессии.

Однако в НАТО заявили, что принцип коллективной обороны на Украину не распространяется, поскольку мы пока не являемся членами Альянса. Между тем потенциальное вступление нашего государства туда вызывает истерику у Кремля.

В МИД России опубликовали "гарантии безопасности", в которых Кремль требует от США и НАТО нерасширения Альянса в Восточной Европе и запрета Украине вступать туда.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, российских войск под украинской границей сейчас меньше, чем во время учений "Запад-2021" в апреле, поэтому он убежден, что вероятность вторжения низкая.

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