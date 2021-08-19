В США начали продавать футболки с надписью "Кабульский парашютный клуб". На них изображен силуэт самолета и люди, которые с него падают.

Тем временем Хаос в аэропорту Кабула продолжается: талибы приказывают людям без паспортов и виз покинуть территорию

Циничные шутки над человеческим отчаянием

Футболки с самолетом и афганцами, которые с него падают, появились на нескольких онлайн-платформах. Впоследствии они перекочевали в соцсети, где пользователи подняли скандал. Большинству людей такие циничные принты не по нраву. Футболки выставили сразу на нескольких сайтах по продаже одежды.

Футболки с людьми, которые падают с самолета / Фото из tshirtatlowprice.com

Один из них – популярный американский портал Etsy, который является платформой для независимых продавцов.

После волны возмущений Etsy удалил этот товар. Представитель сайта сказал, что такой дизайн нарушает Правила сообщества по распространению насилия.

Обратите внимание! На одной из онлайн-платформ для продажи, мужчина-модель имеет татуировку с мотивом советщины. На его правом предплечье изображен Юрий Гагарин в футболке с надписью "СССР".

Хаос в аэропорту Кабула: главное