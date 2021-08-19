У США почали продавати футболки з написом "Кабульський парашутний клуб". На них зображений силует літака і люди, які з нього падають.

Тим часом Хаос в аеропорту Кабула триває: таліби наказують людям без паспортів і віз покинути територію

Цинічні жарти з людського відчаю

Футболки із літаком та афганцями, які з нього падають, з'явилися на декількох онлайн-платформах. Згодом вони перекочували у соцмережі, де користувачі здійняли скандал. Більшості людей такі цинічні принти не до вподоби. Футболки виставили одразу на декількох сайтах з продажу одягу.



Футболки з людьми, які падають з літака / Фото з tshirtatlowprice.com

Один із них – популярний американський портал Etsy, який є платформою для незалежних продавців.

Після хвилі обурень Etsy видалив цей товар. Представник сайту сказав, що такий дизайн порушує правила спільноти щодо поширення насильства.

Зверніть увагу! На одній з онлайн-платформ для продажу, чоловік-модель має татуювання з мотивом радянщини. На його правому передпліччі зображений Юрій Гагарін у футболці з написом "СРСР".

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