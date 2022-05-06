Цинизму нет предела: на мероприятия к 9 мая оккупанты в Херсоне хотят пригласить живых ветеранов
Россияне готовятся громко отметить 9 мая. Проведение "парадов" запланировано и на оккупированных украинских территориях.
Уже совсем скоро российские оккупанты будут отмечать свой главный идеологический праздник – День победы. Правда, рашистам следовало бы задуматься, что Украина и мир скоро будут праздновать победу над ними.
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Ветераны в Херсоне
Как сообщил мэр оккупированного Херсона Игорь Колыхаев, 9 мая россияне планируют проводить различные праздничные мероприятия. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.
Кроме того, у захватчиков нет тормозов для цинизма: они собираются пригласить на празднование ветеранов и детей войны. Также Колыхаев рассказал, что особой подготовки к празднованию не наблюдается, поэтому вполне возможно, что россияне хотят снять хороший ролик для своих пропагандистов.
Ситуация в Херсоне: последние новости
- Украинские граждане продолжают оказывать безумное сопротивление российским оккупантам. Херсонцы собираются на митинги и заявляют, что их город является украинским. Оккупанты начали действовать очень жестоко и разгоняют акции силой.
- Особый подарок для российских оккупантов готовят жители Новой Каховки. 9 мая, когда россияне будут праздновать свой идеологический праздник, в городе пройдет акция под желто-синими цветами "Новая Каховка – это Украина". Жители Каховки уверены – тех, кто выйдет на улицы поддержать Украину, будет гораздо больше, чем тех, кого российским оккупантам удастся согнать для массовки.
- Россияне решили полностью заблокировать временно оккупированный Херсон. Ни один житель города не может выехать из него, въехать в населенный пункт сейчас тоже невозможно. Враг не объясняет, для чего проводит такие мероприятия, но объявил, что восстанавливает сообщение с оккупированным Крымом.
- В регионе сейчас очень сложная гуманитарная ситуация. У людей нет необходимых медикаментов и продуктов. Вместе с тем российские оккупанты проводят жесткие фильтрационные мероприятия, постоянно обыскивают и похищают людей. Также россияне сейчас размышляют об аннексии Херсонской области, о таком решении они могут заявить на День победы.
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