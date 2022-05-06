Цинизму нет предела: на мероприятия к 9 мая оккупанты в Херсоне хотят пригласить живых ветеранов

Россияне готовятся громко отметить 9 мая. Проведение "парадов" запланировано и на оккупированных украинских территориях.

Уже совсем скоро российские оккупанты будут отмечать свой главный идеологический праздник – День победы. Правда, рашистам следовало бы задуматься, что Украина и мир скоро будут праздновать победу над ними.

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Ветераны в Херсоне

Как сообщил мэр оккупированного Херсона Игорь Колыхаев, 9 мая россияне планируют проводить различные праздничные мероприятия. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

Кроме того, у захватчиков нет тормозов для цинизма: они собираются пригласить на празднование ветеранов и детей войны. Также Колыхаев рассказал, что особой подготовки к празднованию не наблюдается, поэтому вполне возможно, что россияне хотят снять хороший ролик для своих пропагандистов.

Ситуация в Херсоне: последние новости

Украинские граждане продолжают оказывать безумное сопротивление российским оккупантам. Херсонцы собираются на митинги и заявляют, что их город является украинским. Оккупанты начали действовать очень жестоко и разгоняют акции силой.

Особый подарок для российских оккупантов готовят жители Новой Каховки. 9 мая, когда россияне будут праздновать свой идеологический праздник, в городе пройдет акция под желто-синими цветами "Новая Каховка – это Украина". Жители Каховки уверены – тех, кто выйдет на улицы поддержать Украину, будет гораздо больше, чем тех, кого российским оккупантам удастся согнать для массовки.

Россияне решили полностью заблокировать временно оккупированный Херсон. Ни один житель города не может выехать из него, въехать в населенный пункт сейчас тоже невозможно. Враг не объясняет, для чего проводит такие мероприятия, но объявил, что восстанавливает сообщение с оккупированным Крымом.

В регионе сейчас очень сложная гуманитарная ситуация. У людей нет необходимых медикаментов и продуктов. Вместе с тем российские оккупанты проводят жесткие фильтрационные мероприятия, постоянно обыскивают и похищают людей. Также россияне сейчас размышляют об аннексии Херсонской области, о таком решении они могут заявить на День победы.

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