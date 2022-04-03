CIT ищет свидетелей кровавого убийства мирных жителей в Киевской области и просит делиться фото

Conflict Intelligence Team просит помочь обнаружить убийц мирных жителей Киевской области. А также призывает делиться фото и видеодоказательствами.

По их словам, они были шокированы фотографиями мирных жителей из Киевской области, которых жестоко убили.

Важно 14 лет назад НАТО имело шанс предотвратить, – Зеленский показал миру ужасные фото с Киевщины

"Об убийстве гражданских лиц россиянами говорили очевидцы еще во время оккупации. Также есть видеозаписи, где российская техника в Киевской области ведет огонь по мирным жителям", – отметили в CIT.

Представители команды отметили, что у них нет ресурсов на свое независимое расследование, однако они хотят содействовать поиску виновных и привлечению к ответственности.

Во-первых, мы будем пытаться установить участвовавшие в оккупации части и подразделения (вплоть до мелких). Во-вторых, мы попытаемся собрать (как в открытых источниках, так и от наших контактов) и подготовить доказательства для передачи их Международному уголовному суду и другим структурам, которые будут проводить полноценное уголовное расследование", – пояснили в Conflict Intelligence Team.

Куда отправлять информацию

Почта – info@citeam.org.

Телеграмм – @leviev.

Если вы готовы рассказать государственным органам о военных преступлениях, можете сделать это с помощью телеграм-бота.

Это важно – Не простим! Кадры зверства оккупантов в Буче: смотрите видео