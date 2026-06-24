Удар по центру космической связи "Дубна": повреждения видно со спутника

22 июня Силы обороны Украины нанесли удары по российскому Центру космической связи "Дубна". В результате ударов на территории объекта зафиксированы повреждения.

Об этом сообщила Exilenova+.

Смотрите также: ССО нанесли удар по двум ключевым заводам противника вблизи Оренбурга

Каковы последствия поражения ЦКС?

Обнародованные данные свидетельствуют, что в результате атаки был поврежден крупнейший центр космической связи в России – "Дубна". На спутниковых снимках видны последствия как минимум двух попаданий.

Вид со спутника на поврежденный ЦКС "Дубна" / Фото из Telegram-канала Exilenova+

Отмечается, что этот российский ЦКС обеспечивает правительственную связь высочайшего приоритета и поддерживает международную коммуникацию. Также он используется для каналов связи, отслеживающих ядерные испытания.

Недавние атаки Сил обороны

24 июня стало известно, что Украина нанесла удары по Оренбургскому газоперерабатывающему и гелиевому заводам, работающим на российский ВПК. В результате успешных операций на территории комплекса произошел пожар.

Кроме того, в оккупированном Крыму были поражены вражеские системы противовоздушной обороны, в частности ЗРГК "Панцирь-С1". Также повреждена инфраструктура военных аэродромов "Саки" и "Гвардейское".

В целом, по данным российского Минобороны, на страну-агрессора летело более 320 дронов, а отражать их пытались в 20 областях.