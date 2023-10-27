"ХАМАС не "ИГИЛ": почему статья CNN о войне в Израиле возмущает

26 октября на сайте CNN появилась чрезвычайно знаменательная статья "Союзники Израиля опасаются, что он может попасть в ловушку в Газе, поскольку ХАМАС и его сторонники стремятся к более широкому конфликту". Больше об этом читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Ее вводная часть, характеризующая ситуацию на Ближнем Востоке, практически дословно совпадает с анализом, представленным мной в тексте "Как Запад может и должен победить в IV мировой войне". Нет, Сэм Кили – старший международный корреспондент CNN – не занимался плагиатом, наши общие оценки с ним достаточно очевидны. Но, как вы увидите ниже, рекомендации, которые мы предложили Западу, прямо противоположны.

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Совместное видение ситуации

Итак, ужасающий по своей безграничной жестокости теракт 7 октября стал первым шагом в задуманной Тегераном (за заинтересованным соучастием Москвы) многоходовой комбинации по окончательному решению еврейского вопроса на Ближнем Востоке.

Заказанные организаторами невероятные зверства, демонстративно транслируемые live всему миру, имели одну цель сделать неизбежной наземную операцию армии Израиля по уничтожению инфраструктуры и личного состава ХАМАС.

Когда же армия глубоко погрязнет в тяжелой продолжительной зачистке руин и подземелий Сектора Газы, кураторы перебросят на Север Израиля 50-тысячную орду головорезов "Хезболлы". Этот нехитрый замысел был настолько очевиден, что уже на следующий день его частично сорвали США, проснувшиеся наконец от политкорректного сна лидером свободного мира.

Два авианосных сообщения и очень добрые слова Джо Байдена, Энтони Блинкена, Ллойда Остина – убедительный аргумент для "Хезболлы" и ее кураторов. Теперь она, скорее всего, ограничится постоянными обстрелами и вылазками, не решаясь на масштабное вторжение. Израиль, благодаря своему могущественному союзнику, получит возможность, не отвлекаясь на другие серьезные вызовы, довести до конца зачистку Газы. Казалось бы, очень благоприятная перспектива Израиля.

Но совпадают и наши с Сэмом Кили скептические оценки ситуации на следующий день после подобной условной "победы".

На фоне необычно высоких потерь среди израильских военнослужащих и совместного воя исламских фашистов и западных либералов о страданиях мирных жителей Газы возникнет неразрешимая проблема – что делать с парой миллионов этих мирных.

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Особенно когда осталась неприкосновенной и безнаказанной иранская грибница исламистского террора, которая непрерывно порождает, финансирует и вооружает подобные хамасы и хезболлы по всему Ближнему Востоку.

"Теперь о наших с CNN стилистических разногласиях"

Союзникам (Израиль, США) следует осознать, что в ходе объявленной им "осью зла" тотальной войны на уничтожение есть две более неотложные проблемы, чем справедливая месть ХАМАС. Поэтому им следует несколько изменить последовательность ходов, резко перехватив военную, политическую и психологическую инициативу.

По "Хезболле" нужно нанести удар мощностью двух авианосных соединений США и ВВС Израиля. Тогда уничтожится военная инфраструктура "Хезболлы" и фешенебельные особняки ее руководства в Бейруте. Реализуется именно то, что добрый дедушка Байден обещал "организации" 8 октября, если та "сунется" в Израиль.

Так вот, по всем формальным основаниям на момент написания этого текста эта "организация" уже более чем "сунулась".

Справедливая акция возмездия террористам "Хезболлы" за все уже совершенные и еще только готовящиеся преступления имеет самостоятельное политическое и военное значение. Это также необходимое предварительное условие для проведения главной операции союзников – воздушного удара по Ирану.

Израиль давно предупреждает, что он нанесет такой удар в случае приближения Ирана к ядерному оружию. США также неоднократно заявляли, что не исключают военного решения иранской ядерной проблемы. А совсем недавно Пентагон объявил, что, по данным американской военной разведки, аятоллы находятся всего в двух неделях от получения первой ядерной боеголовки. Медлить больше нельзя. Израиль всегда подчеркивал, что он самостоятельно способен провести ядерную кастрацию Ирана.

Но при нынешних обстоятельствах список целей воздушного удара по Ирану должен быть существенно расширен. Израиль в одиночку уже не справится. Иранское военно-политическое руководство, ведущее мировую войну на физическое уничтожение Израиля и моральное уничтожение США, хуже "ИГИЛ" и должно быть беспощадно ликвидировано. Поэтому список целей кроме всех объектов ядерного комплекса и ракетной индустрии Ирана должен предусматривать и центры принятия решений (аятоллы по списку, начиная с верховного и руководства КСИР).

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После двух сокрушительных ударов союзников по "Хезболле" и Ирану отложенная наземная зачистка ХАМАС, который сразу потерял своих спонсоров и вдохновителей, будет проходить в совершенно иной политической и психологической атмосфере. Потери израильских военнослужащих окажутся значительно меньше, чем это предполагается сегодня.

В ответ на вопрос, а что делать с Газой дальше, при отсутствии иранских исламофашистов, могут появиться вполне конструктивные ответы. Не только Газа, но и весь Ближний Восток сможет беспрепятственно продолжить свою позитивную трансформацию вроде соглашений Авраама.

Ударить по "Хезболле" и Ирану союзникам все равно придется. Но нанести эти два последовательных удара именно сегодня гораздо эффективнее, чем после изнурительной экспедиции ЦАХАЛ к подземелью Газы.

Циническая рекомендация CNN

А что предлагает коллега из CNN? Казалось бы ничего. Он несколько раз прокручивает наши с ним общие оценки, усиливая в своей целевой аудитории (левое крыло демократической партии) чувство безысходности положения Израиля. Затем он наконец-то вбрасывает в ее подсознание тот продукт, ради которого он и писал весь свой лонгрид. Он предлагает смелый альтернативный взгляд на ХАМАС, решительно полемизируя с Беньямином Нетаньяху, и с Байденом, и со многими другими западными политиками, сравнившими ХАМАС с "ИГИЛ".

"ХАМАС – это не "ИГИЛ". ХАМАС действительно надеется создать палестинское государство, основанное на учении ислама. Но у него нет претензий на халифат. Важно отметить, что он также не имеет истории нападений за пределами Израиля и палестинских территорий, и он не использовал интернет для всемирных попыток радикализации", – говорится в статье.

Вот она, откровенная рекомендация между строчками старшего международного корреспондента. Как же выдает его это слово "важно". Важно для СNN, что у ХАМАС нет "истории нападений за пределами Израиля". "Они не будут убивать наших детей! Только еврейских. Поэтому держите обеими руками дедушку Байдена и не разрешайте ему идти на бездумное расширение конфликта".

Этим в ближайшие дни будет заниматься все левое крыло демократической партии, включая 40 – 50 членов Конгресса. Конечно, им будет противостоять Блинкен, который сказал израильтянам в Иерусалиме отличные слова:

"Вы можете быть достаточно сильны, чтобы самостоятельно защитить себя, но пока существует Америка, вам никогда, никогда не придется этого делать. Мы всегда будем здесь, на вашей стороне".