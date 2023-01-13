Мировое СМИ, описывая ситуацию в Соледаре, сослалось на фейковый телеграмм-канал

Ситуация в Соледаре остается сложной. Поскольку она быстро меняется, важно проверять сообщение. Даже самые рейтинговые СМИ мира могут не слишком достоверно передавать информацию.

Так, на странице канала CNN 12 января появилась статья по ситуации в Соледаре. 24 канал. Однако издание ссылалось на фейковый канал 46 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск. Эти сообщения подхватила российская пропаганда.

Важно Имейте терпение и не поддерживайте российскую пропаганду, – воин Мадяр показал видео из Соледара

Журналисты рассказывали об "отступлении из Соледара"

В сообщении говорилось якобы о "критической" ситуации в городе. Хотя украинские власти и Генштаб отмечали, что ВСУ все контролируют.

Более того, журналисты CNN позже утверждали, что съемочная группа стала свидетелем организованного отступления украинских сил из Соледара. В сообщении говорилось, что украинские силы переправляли войска. Якобы это было отступление.

Украинские военные сразу же опровергли.

Сообщение удалили

Через несколько часов публикация исчезла из ресурса, а вместо нее обнародовали статью, где ситуация по Соледара описывают в более дипломатической форме. Ссылок там уже не было. Однако в других материалах издание все еще ссылается на фейковый телеграмм-канал.

В Центре противодействия информации отметили, что даже мировые СМИ, находясь не в Украине, не всегда могут дать оперативную и достоверную оценку ситуации. Точную информацию передают только официальные источники.

Где достоверная информация

В пресс-службе 46 бригады в комментарии 24 Каналу подчеркнули, что CNN ссылаются на фейк. Есть список официальных каналов:

Просят доверять только официальной информации и не поддаваться фейкам и манипуляциям, которые вредят ВСУ.

В Соледаре идут бои, но ВСУ отбивают атаки

Командир отдельной тактической группы аэроразведки с позывным "Мадяр" 13 января опубликовал обращение из Соледара. Он отметил, что в городе идут тяжелые стрелковые и артиллерийские бои.

Однако ВСУ отбивают атаки и даже оттесняют врага. Военный призвал не распространять российскую пропаганду, мол, ВСУ отошли от Соледара. Это не соответствует действительности. Опять же всю актуальную информацию сообщают в Генштабе.