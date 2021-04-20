COVID-19 не выбирает по социальному статусу, – Степанов раскритиковал вечеринку Тищенко
На днях нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко в локдаун, организовал для жены вечеринку по случаю дня рождения. Максим Степанов возмутился проведением подпольных вечеринок и массовых празднований в условиях жесткого карантина.
Источник:24 канал
После появления в сети информации о вечеринке Тищенко, на очередном брифинге Степанов высказался относительно массовых праздничных мероприятий в разгар эпидемии коронавируса.
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Степанов о вечеринке Тищенко и других празднованиях в карантин
"Считаю полностью недопустимым, когда ради празднования дня рождения, люди пренебрегают правилами, когда подпольно работают рестораны и другие заведения", – отметил министр.
Степанов также отметил, что организатор массовых сборов подвергает опасности всех гостей мероприятия. Ведь на празднике, они могут подхватить коронавирус, потом попасть в реанимацию и умереть.
COVID-19 не выбирает по социальному статусу. Ты политик или водитель — для COVID-19 нет никакой разницы,
– подытожил глава Минздрава.
По его словам, несмотря на прохождение пика заболеваемости коронавирусом и стабилизацию ситуации, расслабляться и пренебрегать карантинными ограничениями нельзя.
Вечеринка Тищенко в локдауне: коротко
- "Слуга народа" Николай Тищенко, несмотря на локдаун, который действует в Киеве, устроил вечеринку по случаю дня рождения своей жены.
- Действо происходило в ресторане киевского отеля Fairmont. Среди приглашенных были известные политики и чиновники.
- Следователи Нацполиции открыли уголовное производство по факту нарушения карантинных требований.
- У Тищенко ситуацию отказались комментировать, заявив, что никаких объяснений не будет.
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