На днях нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко в локдаун, организовал для жены вечеринку по случаю дня рождения. Максим Степанов возмутился проведением подпольных вечеринок и массовых празднований в условиях жесткого карантина.

После появления в сети информации о вечеринке Тищенко, на очередном брифинге Степанов высказался относительно массовых праздничных мероприятий в разгар эпидемии коронавируса.

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Степанов о вечеринке Тищенко и других празднованиях в карантин

"Считаю полностью недопустимым, когда ради празднования дня рождения, люди пренебрегают правилами, когда подпольно работают рестораны и другие заведения", – отметил министр.

Степанов также отметил, что организатор массовых сборов подвергает опасности всех гостей мероприятия. Ведь на празднике, они могут подхватить коронавирус, потом попасть в реанимацию и умереть.

COVID-19 не выбирает по социальному статусу. Ты политик или водитель — для COVID-19 нет никакой разницы,

– подытожил глава Минздрава.

По его словам, несмотря на прохождение пика заболеваемости коронавирусом и стабилизацию ситуации, расслабляться и пренебрегать карантинными ограничениями нельзя.

Вечеринка Тищенко в локдауне: коротко