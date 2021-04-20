Днями нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко в локдаун організував для дружини вечірку з нагоди дня народження. Максим Степанов обурився проведенням підпільних вечірок та масових святкувань в умовах жорсткого карантину.

Після появи у мережі інформації про вечірку Тищенка на черговому брифінгу Степанов висловився щодо масових святкових заходів у розпал епідемії коронавірусу.

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Степанов про вечірку Тищенка й інші святкування у карантин

"Вважаю повністю неприпустимим, коли заради святкування дня народження, люди нехтують правилами, коли підпільно працюють ресторани та інші заклади", – зазначив міністр.

Степанов також наголосив, що організатор масових зібрань наражає на небезпеку всіх гостей заходу. Адже на святі вони можуть підхопити коронавірус, потім потрапити до реанімації та померти.

COVID-19 не обирає за соціальним статусом. Ти політик або водій — для COVID-19 немає жодної різниці,

– підсумував глава МОЗ.

За його словами, попри проходження піку захворюваності на коронавірус та стабілізацію ситуації, розслаблятися та нехтувати карантинними обмеженнями не можна.

Вечірка Тищенка в локдаун: коротко