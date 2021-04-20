COVID-19 не обирає за соціальним статусом, – Степанов розкритикував вечірку Тищенка
Днями нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко в локдаун організував для дружини вечірку з нагоди дня народження. Максим Степанов обурився проведенням підпільних вечірок та масових святкувань в умовах жорсткого карантину.
Джерело:24 канал
Після появи у мережі інформації про вечірку Тищенка на черговому брифінгу Степанов висловився щодо масових святкових заходів у розпал епідемії коронавірусу.
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Степанов про вечірку Тищенка й інші святкування у карантин
"Вважаю повністю неприпустимим, коли заради святкування дня народження, люди нехтують правилами, коли підпільно працюють ресторани та інші заклади", – зазначив міністр.
Степанов також наголосив, що організатор масових зібрань наражає на небезпеку всіх гостей заходу. Адже на святі вони можуть підхопити коронавірус, потім потрапити до реанімації та померти.
COVID-19 не обирає за соціальним статусом. Ти політик або водій — для COVID-19 немає жодної різниці,
– підсумував глава МОЗ.
За його словами, попри проходження піку захворюваності на коронавірус та стабілізацію ситуації, розслаблятися та нехтувати карантинними обмеженнями не можна.
Вечірка Тищенка в локдаун: коротко
- "Слуга народу" Микола Тищенко, попри локдаун, який діє у Києві, влаштував вечірку з нагоди дня народження своєї дружини.
- Дійство відбувалося у ресторані київського готелю Fairmont. Серед запрошених були відомі політики та високопосадовці.
- Слідчі Нацполіції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення карантинних вимог.
- У Тищенка ситуацію відмовилися коментувати, заявивши, що жодних пояснень не буде.
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