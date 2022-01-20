COVID-19 возвращается: за сутки в Украине обнаружили более 18 тысяч больных
Источник:Минздрав
Вчера, 19 января, по всей Украине зарегистрировали 18 479 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. В последний раз такие высокие показатели регистрировали в ноябре.
Известно, что среди пациентов 2 044 ребенка и 492 медработника. В больницы госпитализировали 2 151 человека. К сожалению, болезнь унесла жизни еще 131 пациента. В то же время выздоровели еще 4 446 инфицированных.
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Суточный прирост инфицированных в регионах
Больше всего новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Ивано-Франковской области, где за сутки обнаружили более 2 тысяч инфицированных. Чуть лучше ситуация в Сумской, Львовской, Тернопольской областях и Киеве.
В целом, последняя статистика новых случаев заражения по стране выглядит следующим образом:
- Киев – 1 409;
- Винницкая область – 965;
- Волынская область – 293;
- Днепропетровская область – 455;
- Донецкая область – 556;
- Житомирская область – 820;
- Закарпатская область – 482;
- Запорожская область – 230;
- Ивано-Франковская область – 2 777;
- Киевская область – 534;
- Кировоградская область – 96;
- Луганская область – 237;
- Львовская область – 1 440;
- Николаевская область – 216;
- Одесская область – 944;
- Полтавская область – 679;
- Ровненская область – 669;
- Сумская область – 1 137;
- Тернопольская область – 1 145;
- Харьковская область – 931;
- Херсонская область – 191;
- Хмельницкая область – 768;
- Черкасская область – 405;
- Черновицкая область – 694;
- Черниговская область – 406.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Охват тестирования населения
19 января в Украине провели 111 137 тестирований на коронавирус разными методами. В частности, сделали 61 642 исследования методом ПЦР и 7 982 – методом ИФА. Также было использовано 41 513 экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2.
Общая картина заболеваемости в стране
По состоянию на 20 января 2021 года в Украине обнаружили 3 799 382 больных COVID-19, 3 571 782 из которых уже выздоровели. Умерли, к сожалению, по меньшей мере 98 843 пациента.Обратите внимание: с начала пандемии в Украине было проведено 17 332 435 ПЦР-тестирований.
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