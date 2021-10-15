COVID-паспорт или двойное тестирование: Финляндия продлила ограничения на въезд

15 октября 2021 , 23:03
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Источник:

Yle

Власти Финляндии 15 октября продлили ограничения на въезд. Кроме того, невакцинированные люди, въезжающие в Финляндию, должны предоставить результаты двойного тестирования.

Если человек не имеет справки о вакцинации, ему необходимо дважды сдать тест на коронавирус. Сначала – в своей стране, а затем – на территории Финляндии.

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Человек, прибывающий в Финляндию, должен предъявить:

  • документ о выздоровлении от коронавируса на протяжении последних 6 месяцев;
  • либо документ о полной вакцинации;
  • либо результат теста на коронавирус, сделанный перед приездом.

Кроме того, COVID-сертификат будет действовать, как альтернатива ограничительным мерам, которые устанавливают региональные власти.

В частности, рестораны смогут избежать карантинных ограничений, если посещение заведения осуществляется строго по паспортам вакцинации.

Требовать документы могут у людей старше 18 лет.

Тунис снимает карантин для туристов

  • Тем временем Тунис снимает карантинные ограничения для вакцинированных туристов. Их освобождают от 7-дневного карантина, который ранее был обязательным.
  • В то же время все путешественники должны показать отрицательный результат ПЦР-теста с QR-кодом.
  • Невакцинированных туристов будут отправлять на недельный карантин.
  • Исключение составляют люди, заказавшие у туроператора инклюзивный отдых.
Автор: Мар'яна Бекало