COVID-паспорт или двойное тестирование: Финляндия продлила ограничения на въезд

Власти Финляндии 15 октября продлили ограничения на въезд. Кроме того, невакцинированные люди, въезжающие в Финляндию, должны предоставить результаты двойного тестирования.

Если человек не имеет справки о вакцинации, ему необходимо дважды сдать тест на коронавирус. Сначала – в своей стране, а затем – на территории Финляндии.

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Человек, прибывающий в Финляндию, должен предъявить:

документ о выздоровлении от коронавируса на протяжении последних 6 месяцев;

либо документ о полной вакцинации;

либо результат теста на коронавирус, сделанный перед приездом.

Кроме того, COVID-сертификат будет действовать, как альтернатива ограничительным мерам, которые устанавливают региональные власти.

В частности, рестораны смогут избежать карантинных ограничений, если посещение заведения осуществляется строго по паспортам вакцинации.

Требовать документы могут у людей старше 18 лет.

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