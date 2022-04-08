COVID-сертификат в Дия будет отображаться 1,5 года с даты прививки
Источник:фейсбук Минздрава
В Украине продлили срок, в течение которого в Дия будет сохраняться сертификат о вакцинации. Теперь документ будет доступен в течение 1,5 лет с даты прививки.
На это решение повлияла война. Его одобрили для того, чтобы украинцы за границей могли показать документ о вакцинации.
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Приняли решение не удалять из Дия цифровой сертификат о вакцинации от COVID-19 в течение 545 дней с даты прививки,
– говорится в сообщении.
Так, наши граждане за рубежом смогут получить следующую нужную дозу или иметь меньшие карантинные ограничения, чем невакцинированные лица.
В приложении сертификат не обновится автоматически. Чтобы получить новую конечную дату, необходимо повторно отправить запрос в приложении или на портале.