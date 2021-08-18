ЦПАУ будут предоставлять больше 400 услуг: правительство утвердило перечень
Источник:24 канал
Правительство расширило перечень административных услуг, которые являются обязательными для предоставления в ЦПАУ. Благодаря этому граждане смогут получить необходимые услуги в едином пространстве.
Соответствующее решение чиновники приняли во время заседания Кабинета Министров. Это, по их мнению, должно способствовать предоставлению админуслуг нового качества.
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Как говорится в пояснительной записке, в перечне оказались услуги органов местной власти и местного самоуправления. Теперь их количество составляет больше 400 услуг в разных сферах.
Целью утверждения такого перечня является:
- предоставление админуслуг нового качества,
- улучшение доступности таких услуг для населения,
- обеспечение дальнейшего развития сферы админуслуг.
Перечень состоит из более чем 400 услуг в различных сферах и сформирован на основе информации, которая содержится в Реестре административных услуг.
Для посетителей ЦПАУ станут доступными услуги из 13 сфер жизни:
- социальная защита – 101 админуслуга;
- деятельность бизнеса и общественных формирований – 79 админуслуг;
- земля и экология – 69 админуслуг;
- строительство и недвижимость – 47 админуслуг;
- транспорт – 32 админуслуги;
- гражданство и миграция – 23 админуслуги;
- образование, спорт и туризм, культура и религия – 17 админуслуг;
- безопасность жизнедеятельности – 16 админуслуг;
- производство и оборот отдельных видов продукции – 9 админуслуг;
- услуги ЗАГСа – 9 админуслуг;
- сельское хозяйство – 6 админуслуг;
- финансы и налоги – 3 админуслуги;
- профессиональная деятельность – 1 админуслуга.