ЦПАУ будут предоставлять больше 400 услуг: правительство утвердило перечень

18 августа 2021 , 21:04
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Источник:

24 канал

Правительство расширило перечень административных услуг, которые являются обязательными для предоставления в ЦПАУ. Благодаря этому граждане смогут получить необходимые услуги в едином пространстве.

Соответствующее решение чиновники приняли во время заседания Кабинета Министров. Это, по их мнению, должно способствовать предоставлению админуслуг нового качества.

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Как говорится в пояснительной записке, в перечне оказались услуги органов местной власти и местного самоуправления. Теперь их количество составляет больше 400 услуг в разных сферах.

Целью утверждения такого перечня является:

  • предоставление админуслуг нового качества,
  • улучшение доступности таких услуг для населения,
  • обеспечение дальнейшего развития сферы админуслуг.

Перечень состоит из более чем 400 услуг в различных сферах и сформирован на основе информации, которая содержится в Реестре административных услуг.

Для посетителей ЦПАУ станут доступными услуги из 13 сфер жизни:

  • социальная защита – 101 админуслуга;
  • деятельность бизнеса и общественных формирований – 79 админуслуг;
  • земля и экология – 69 админуслуг;
  • строительство и недвижимость – 47 админуслуг;
  • транспорт – 32 админуслуги;
  • гражданство и миграция – 23 админуслуги;
  • образование, спорт и туризм, культура и религия – 17 админуслуг;
  • безопасность жизнедеятельности – 16 админуслуг;
  • производство и оборот отдельных видов продукции – 9 админуслуг;
  • услуги ЗАГСа – 9 админуслуг;
  • сельское хозяйство – 6 админуслуг;
  • финансы и налоги – 3 админуслуги;
  • профессиональная деятельность – 1 админуслуга.

Что такое ЦПАУ?

Это государственные учреждения, которые предоставляют разнообразные административные услуги. Закон о создании таких центров при городских советах приняли в 2012 году. Каждый гражданин может получить там необходимую информацию о предоставлении определенной услуги, сдать необходимый для этого пакет документов и тому подобное.
Автор: Альона Захарова