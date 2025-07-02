Война продолжится в этом году и перейдет в следующий, – ЦПД

Еще в марте Украина согласилась на предложение Соединенных Штатов о прекращении огня. Однако Путин до сих пор отвергает эту идею. Война продолжится в этом году и может перейти в 2026.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

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Коваленко о войне

Руководитель ЦПД констатировал, что российский диктатор отверг идею США о прекращении огня, на которую еще в марте согласилась Украина. В частности, это подтверждает президент Франции Эммануэль Макрон.

Коваленко отметил, что дальше варианты просты. Первый – Запад действует жестко и убережет Европу от вторжения войск России и КНДР в Балтию за 4 – 6 лет, через силу вместе с Украиной сломает хребет агрессору.

Второй вариант – дальше делать вид, что якобы существует некий "зонтик" НАТО, которое технологически уже начинает отставать от современной войны.

К сожалению, война продолжится в этом году и перейдет в следующий,

– отметил руководитель ЦПД.

Андрей Коваленко добавил, что такова реальность.