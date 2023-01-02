"Поражение под Бахмутом, война с НАТО и усталость": последние фейки и манипуляции от пропагандистов

Кроме боевых действий на фронте, россияне ведут и информационную войну. За прошедшую неделю россияне запустили немало фейков и манипуляций, целью которых является дискредитация Украины в мире и деморализация общества.

Центр противодействия дезинформации СНБО проанализировал вражескую пропаганду в последние дни 2022 года и в первые дни 2023 года, сообщает 24 Канал. Так что о том, что распространяет враг и как противодействовать этому – читайте дальше.

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Главные информационные поводы недели и вражеское освещение

ЦПД определил 3 главных информационных повода прошлой недели и то, как россияне их освещали:

после обстрелов 31 декабря и в новогоднюю ночь россияне говорили о том, что якобы атака только по военным объектам, но после кадров с жертвами и пострадавшими, пропагандисты начали говорить о том, что это "место за 8 лет обстрелов Донбасса" и "поздравления" с Новым годом;

вражеские СМИ использовали Бахмут для нарративов о том, что якобы Украине не победить в войне из-за потерь при обороне города. Эти нарративы направлены на деморализацию общества;

после предоставления Украине систем ПВО Patriot россияне всячески пытались дискредитировать эту систему и говорить о том, что ее предоставление якобы создаст проблемы для США.

Самая распространенная российская пропаганда

Также ЦПД проанализировал и структурировал наиболее распространенные инструменты информационной войны на прошлой неделе. Наиболее распространенными были именно информационные манипуляции. В частности, манипуляции о якобы деморализации украинской армии на фоне якобы колоссальных потерь.

Кроме того, россияне пытаются еще и распространять нарративы о якобы "гражданской войне" в Украине, несмотря на российские войска на нашей территории. Однако в этом контексте оккупанты включают нарративы об "одном советском народе".

Также россияне распространяют тезисы якобы о том, что украинские воины "прикрываются мирными жителями города", а люди умирают в голоде и холоде. Ну и не обходится также без манипуляций о том, что якобы российская армия легко справляется с западным оружием.

Не обошлось также и без фейков – например, о том, что Пункты несокрушимости стали якобы платными, украинцы деморализованы, а смена риторики президента Владимира Зеленского якобы свидетельствует о подготовке к поражению.

Фейковые материалы россиян

Кроме того, россияне создали целую серию фейковых материалов, одним из которых является падение ракеты в Брестской области, ведь пропаганда активно подхватила новость и обвинила Украину.

Также россияне распространяют фейковые видеоматериалы, в частности с допросом якобы украинского пленника, рассказывающего о том, что после плена ему "стало лучше". Однако не следует забывать, что все комментарии украинцы в плену дают под давлением оккупантов.

Как противодействовать вражеской пропаганде

Центр противодействия дезинформации рекомендует украинцам 5 контрнаративов против российской пропаганды: