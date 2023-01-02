Центр протидії дезінформації РНБО проаналізував ворожу пропаганду в останні дні 2022 року та в перші дні 2023, повідомляє 24 Канал. Тож про те, що поширює ворог та як протидіяти цьому – читайте далі.

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Головні інформаційні приводи тижня та вороже висвітлення

ЦПД визначив 3 головні інформаційні приводи минулого тижня і те, як росіяни їх висвітлювали:

після обстрілів 31 грудня та в новорічну ніч росіяни говорили про те, що нібито атаку тільки по військових об'єктах, але після кадрів з жертвами та постраждалими, пропагандисти почали говорити про те, що це "помста за 8 років обстрілів Донбасу" та "привітання з Новим роком;

ворожі ЗМІ використовували Бахмут для наративів про те, що нібито Україні не перемогти у війні через втрати при обороні міста. Ці наративи спрямовані на деморалізацію суспільства;

після надання Україні систем ППО Patriot росіяни всіляко намагалися дискредитувати цю систему та говорити про те, що її надання створить нібито проблеми для США.

Найпоширеніша російська пропаганда

Також ЦПД проаналізував і структурував найпоширеніші інструменти інформаційної війни упродовж минулого тижня. Найпоширенішими були саме інформаційні маніпуляції. Зокрема маніпуляції про нібито деморалізацію української армії на тлі буцімто колосальних втрат.

Крім того, росіяни намагаються ще й поширювати наративи про нібито "громадянську війну" в Україні, попри російські війська на нашій території. Однак в цьому контексті окупанти включають наративи про "один радянський народ".

Також росіяни поширюють тези про нібито те, що українські воїни "прикриваються мирними жителями міста", а люди помирають у голоді та холоді. Ну й не обходиться також без маніпуляцій про те, що нібито російська армія легко справляється з західною зброєю.

Не обійшлося також і без фейків – наприклад, про те, що Пункти незламності стали нібито платними, українці деморалізовані, а зміна риторики президента Володимира Зеленського буцімто свідчить про підготовку до поразки.

Фейкові матеріали росіян

Окрім того, росіяни створили цілу серію фейкових матеріалів, одним із яких є падіння ракети в Брестській області, адже пропаганда активно підхопила новину та почала звинувачувати Україну.

Також росіяни поширюють фейкові відеоматеріали, зокрема з допитом нібито українського полоненого, який розповідає про те, що після полону йому "стало краще". Однак не варто забувати, що всі коментарі українці в полоні дають під тиском окупантів.

Як протидіяти ворожій пропаганді

Центр протидії дезінформації рекомендує українцям 5 контрнаративів проти російської пропаганди: