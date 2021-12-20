ЦПК будет просить США ввести санкции против Татарова
Источник:ЦПК
В Центре противодействия коррупции сообщили, что обратятся к США относительно Олега Татарова. Вашингтон будут просить ввести санкции против заместителя руководителя Офиса Президента.
В ЦПК напомнили, что уже больше 14 месяцев продолжается конкурс на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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Татаров участвует в бокировании избрания главы САП
Члены комиссии по квоте Верховной Рады под неформальным руководством Олега Татарова регулярно срывают заседания и блокируют определения победителя.
По информации ЦПК, подбор членов комиссии от парламента осуществлял Татаров. Журналисты нашли многочисленные связи большинства назначенных Радой людей с заместителем руководителя ОП.
"Во время конкурсного отбора большинство членов комиссии по парламентской квоте различными способами затягивали процесс, пытались установить процедуры, которые не предусматривали проверку добропорядочности", – отметили в ЦПК. Там также необоснованно блокировали независимых кандидатов на конкурсе.
В итоге в финал прошли два кандидата, один из которых – детектив НАБУ Александр Клименко, который занимался делом Татарова. После этого контролируемая часть комиссии искусственным образом начала затягивать процесс и пыталась его сорвать.
Пока Зеленский обещает Байдену безотлагательно выбрать руководителя САП, чиновник из его Офиса, то есть Татаров, нагло больше года блокирует конкурс,
–отметили в ЦПК.
В Центре противодействия коррупции ждут, когда завершится процесс, чтобы понять, был ли конкурс честным и удалось ли Татарову окончательно сорвать избрание руководителя ведомства.Справка. Внимание международных партнеров приковано к конкурсу на руководителя САП. Ведь его независимый отбор является одним из приоритетов программы Международного валютного фонда. Кроме того, это неотложная мера в совместном заявлении президентов США и Украины.
Профиль Татарова добавили на "Сделаем их визы вместе"
ЦПК добавил профиль заместителя руководителя ОП на сайт проекта "Сделаем их визы вместе". Аналитики собрали информацию о пророссийской и антизападной деятельности Татарова.
В частности, там есть данные о
- его карьере в Министерстве внутренних дел во времена президента-беглеца Виктора Януковича,
- неправдивые высказывания о Революции Достоинства,
- тесные связи с подсанкционным в США Андреем Портновым,
- скандальное коррупционное дело,
- атаки на антикоррупционную инфраструктуру.
Теперь США будут просить наложить санкции на Татарова.
Что такое "Сделаем их визы вместе"Это – проект, в рамках которого ЦПК собирает информацию о состоянии коррупционеров и прокремлевских агентов во власти и обращается к ЕС, Великобритании, США и Швейцарии с просьбой запретить въезд любому, кто атакует сотрудничество Украины с Западом, а также проверить источник происхождения состояния таких людей.
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